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День Святого Николая: что положить ребенку под подушку

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 16:10
День Святого Николая: что положить ребенку под подушку
День Святого Николая 19 декабря (фото: napavalleykid.com)

День Святого Николая каждый ребенок ждет с таким же нетерпением, что и Новый год

День Святого Николая православные христиане во всем мире ежегодно отмечают 19 декабря. Для детей всех возрастов этот праздник особенный, так как малышня с нетерпением ждет наступления утра, когда под подушкой можно будет найти долгожданную игрушку или сладости. Топ самых практичных идей для подарков к празднику - в материале Styler.

Сладости

Пожалуй, самый популярный подарок на 19 декабря. Выбирая подарки детям на этот праздник, многие родители помнят, что на Новый год также придется удивлять чад, поэтому на Николая можно обойтись сладостями. Но чтобы это был по настоящему праздничный подарок, можно купить готовый оригинальный набор сладостей или же создать собственный уникальный сладкий подарок.

Игрушки

Один из самых беспроигрышных вариантов подарка на День Святого Николая. Магазины игрушек предлагают огромнейший выбор на любой вкус, цвет и материальные возможности. Конечно же, стоит заранее поинтересоваться, что ориентировочно хотел бы получить малыш, чтобы утро 19 декабря не стало грандиозным разочарованием и для ребенка, и для взрослого.

Наборы для творчества

Такой вариант подарка отлично подойдет деткам от пяти лет, которые любят делать что-либо своими руками. Сейчас на рынке предоставлена масса вариантов современного пластилина, наборы для валяния, поделок из фетра, вышивания нитками/бисером и многое многое другое. За такими поделками взрослые могут с удовольствием провести время с детьми.

День Святого Николая: что положить ребенку под подушку

День Святого Николая 19 декабря (фото: quanjing.com)

Книги

Книги могут стать отличным подарком, как для совсем маленьких (раскраски, виммельбухи, книги-пазлы), так и для детей постарше. Единственное, что стоит учитывать, если ребенок-школьник не очень любит читать, то книгу лучше не дарить, а просто покупать. Иначе, возможно получить вместо благодарности лишь разочарование, а то и истерику.

Гаджеты

Дети постарше всегда будут рады смартфону, планшету или смарт-часам. Но тут дело, опять же таки в финансовых возможностях. Ведь многие родители воспринимают подарки на Николая, как генеральную репетицию к Новому году.

Приятные мелочи

Это может быть браслет, кулончик, брелок, часы, шкатулка, дневник, многоразовая бутылка для воды, ланч-бокс, подвеска на рюкзак. И цена приятная, и ребенку в радость.

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