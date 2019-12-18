Святий Миколай чи Дід Мороз: кого українці люблять більше

День Святого Миколая в Україні є одним з найулюбленіших свят новорічного циклу та слідує третім після Нового року і Різдва. 19 грудня прийнято дарувати подарунки, і цієї традиції дотримується переважна більшість українців.

Як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", Святий Миколай більш любимий в нашій країні, ніж Дід Мороз.

Так, кожен другий респондент зізнався, що вірить у святителя Миколу Чудотворця (прообраз Святого Миколая), і порівняно з минулим роком ця кількість зросла (в 2018 році було 43%).

Найбільше вірять у Святого Миколая на Заході України (58%), в інших регіонах таких близько половини.

У Діда Мороза українці вірять менше - лише третина, хоча в минулому році таких було 25%. Всього в Діда Мороза більше вірять жителі південних регіонів, городяни, жінки, молоді та більш забезпечені українці.

Як розповіли соціологи, дарують подарунки на День Святого Миколая 19 грудня 76% опитаних. За цей рік кількість тих, хто заявив, що дотримується цієї традиції збільшилася (в 2018 - 67%). По регіонах України співвідношення розподілилося так: на Заході майже 90%, в Центрі - 78%, на Півдні - 70% і на Сході - 64%.

У Святого Миколая в Україні вірять більше, ніж у Діда Мороза (Фото: ratinggroup.ua)

Близько 40% громадян назвали Новий рік та Різдво найулюбленішими новорічними святами, потім іде День Святого Миколая (7%) і Старий Новий рік (3%).

Соціологи уточнили, що в опитуванні брали участь українці від 18 років і страрше, а проводилося воно з 5 по 8 грудня по всій країні, за винятком окупованих територій РФ, серед 2000 респондентів.

До речі, торік археологи виявили місце поховання Миколи Чудотворця, який є прообразом Святого Миколая чи Санта-Клауса (на західний манер). Мощі знаходяться в турецькому місті Демре (провінція Анталья) у порожнинах стародавнього храму. Римський християнський священик грецького походження, єпископ Мирський жив в Малій Азії у III столітті та прославився численними чудесами.

Святий Микола Чудотворець. Ікона з Базиліки в Барі в Італії, яка була написана на основі прижиттєвого зображення святого (Фото з відкритих джерел)

Казковий персонаж для святкування Нового року Дід Мороз почав викристалізовуватися в Російській імперії на початку XX століття. Його уявляли в образі дідуся з мішком подарунків, які він дарує дітям або залишає під ялинкою.

В українській міфології Мороз (Морозко, Зюзя) являв собою крижане-сніжне чудовисько, яке могло завдати шкоди людям та їхній худобі й усьому господарству, якщо його не запрошують на кутю у вечір під Різдво. Стародавні слов'яни в дохристиянські часи називали його божеством холоду, хуртовини та льоду та уявляли у вигляді старезного дідугана чи сердитого діда з булавою в крижаному вбранні, який здатний заморозити усе своїм диханням.