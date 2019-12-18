День Святого Николая: самый строгий запрет детского праздника

День Святого Николая 19 декабря (фото: landlord.ua)

День Святого Николая традиционно считается детским праздником, но он не всегда был таковым

День Святого Николая все христиане восточного обряда отмечают 19 декабря. У православного праздника, кроме традиции класть детям подарки под подушку, есть также очень строгий запрет. Когда Святого Николая начали считать покровителем детей, почему его называют "Чудотворцем", и что категорически нельзя делать на Николая - в материале Styler.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай родился в Малой Азии 15 марта 270 года. Он вел богоугодную жизнь и был избран епископом. В первых упоминаниях о нем сказано, что он защитил трех несправедливо приговоренных к смерти византийцев.

Чудотворцем его стали называть после истории с бедной девушкой, которой он помог выйти замуж, поскольку ранее без богатого приданого шансов заключить хороший брачный союз у нее не было. По преданию, Николай подбросил через окно в ее комнату кусок золота.

С традицией дарить подарки детям связано еще одно имя Святого Николая - "Угодник". Считается, что первые сувениры от святого получили ученики церковно-приходской школы при кафедральном соборе в Кельне в Х веке.

День Святого Николая 19 декабря (фото: vgorode.ua)

Традиции на Святого Николая

Традиция получения подарков под подушкой сохранилась и в наши дни. Согласно давнему обычаю, послушные дети находили под подушкой сладости, а вредины - кусок угля.

В представлении Святой Николай - это добрый седовласый старец, который приходит с небес с множеством подарков.

Взрослые также накрывали праздничный ужин 19 декабря. Главным условием был постный стол из-за ограничений Рождественского поста. Существовала традиция в этот день варить пиво и веселиться.

Николай также покровительствует незамужним девушкам. С этого дня начинался сезон сватовства, поскольку после Рождества можно было и свадьбу сыграть. Молодые девушки накануне 19 декабря наводили порядок в своих сундуках, чтобы достойно встретить сватов.

Главный запрет на Николая Угодника

По одному из поверий в день Святого Николая категорически запрещено делать что-либо для себя из эгоистических соображений. Все действия должны быть направлены на потребности нуждающихся.

Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.