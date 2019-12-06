Православный календарь на декабрь 2019: главные праздники в Украине

Календарь церковных праздников на декабрь (Коллаж РБК-Украина)

Декабрь 2019 года достаточно насыщен торжествами

Православный календарь на декабрь 2019 года. Последний уходящий месяц этого года богат на разные празднества, но православным христианам не стоит забывать о том, что необходимо придерживаться Рождественского поста до Сочельника.

Отметим, что не рекомендуется работать на День Святого Николая - 19 декабря. Воздержитесь в этот праздник от уборки дома и готовки.

1 декабря — Мучеников Платона и Романа.

2 декабря — Преподобных Варлаама и Иоасафа. Иконы Божией Матери.

3 декабря — День Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Иконы Божией Матери Соболевская.

4 декабря — очень большой праздник Введение вo храм Пресвятой Богородицы.

5 декабря — День Благоверного князя Михаила Тверского, Мученика Прокопия, Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

6 декабря — День Благоверного великого князя Александра Невского. Cвятителя Митрофана.

7 декабря — Великомученицы Екатерины, Мученика Меркурия Смоленского, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов. Иконы Божией Матери Бугабашская.

8 декабря — Преподобного Петра молчальника. Священномучеников Климента и Петра. Икон Божией Матери Рождество Богородицы Исааковская, Двинская.

9 декабря — Преподобного Алипия Столпника. Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

10 декабря — Преподобного Романа Чудотворца. Великомученика Иакова Персиянина. Празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение.

11 декабря — Преподобномученика Стефана Нового. Cвященномученика Серафима.

12 декабря — Mученика Парамона и с ним 370 мучеников.

13 декабря — День памяти Апостола Андрея Первозванного.

14 декабря — Проpока Наума. Праведного Филарета Милостивого.

15 декабря — Пророка Аввакума. Иконы Божией Матери Геронтисса.

16 декабря — Преподобного Саввы Сторожевского Звенигородского и Иоанна Молчальника. Пророка Софонии. Иконы Божией Матери Пахромской.

17 декабря — Bеликомученицы Варвары. Преподобного Иоанна Дамаскина. Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

18 декабря — Преподобного Саввы Освященного.

19 декабря — День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

День Святого Николая празднуется 19 декабря

20 декабря — Преподобных Нила Столобенского и Антония Сийского. Иконы Божией Матери Владимирской Селигерской.

21 декабря — Преподобного Патапия. Мученицы Анфисы.

22 декабря — Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери Нечаянная Радость.

23 декабря — Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Мучеников Мина, Ермогена и Евграфа.

24 декабря — Преподобных Даниила Столпника и Луки Столпника, Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала. Сочельник у христиан западного обряда.

25 декабря — Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. Католическое Рождество.

26 декабря — Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

27 декабря — Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

28 декабря — Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского. Преподобного Трифона Печенегского, Кольского.

29 декабря — Пророка Аггея.

30 декабря — Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря — Прославление праведного Симеона Верхотурского. Мученика Севастиана и дружины его. Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.