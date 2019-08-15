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"Сваты" пропагандируют "русский мир": журналист раскритиковал сериал "Квартала"

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 14:09
"Сваты" пропагандируют "русский мир": журналист раскритиковал сериал "Квартала"
Фото: коллаж РБК-Украина

Андрей Куликов жестко высказался про кинотворчество студии "Квартал 95"

Владимир Зеленский перед политической карьерой как лидер "Квартал 95" занимался кинопроизводством и сам нередко снимался в фильмах. Один из самых нашумевших сериалов студии "Сваты", с которого недавно сняли запрет на трансляцию в Украине, часто оказывается в центре скандала, и многие критики упрекают картину в "ностальгии по СССР".

Отметим, что российский актер Федор Добронравов, который сыграл в сериале одну из главных ролей, ездит в оккупированный Крым с гастролями, чем нарушает украинское законодательство. Тем не менее артиста решением суда исключили из "черного списка" персон, которым запрещен въезд в Украину.

Зеленский является одним из сценаристов и автором программы, а также был продюсером сериала.

По мнению известного журналиста Андрея Куликова, до своего президентства Зеленский вместе со своими коллегами очень долго был одним из активных создателей "русского мира". Об этом телеведущий рассказал в интервью "Фактам".

&quot;Сваты&quot; пропагандируют &quot;русский мир&quot;: журналист раскритиковал сериал &quot;Квартала&quot;

Сериал "Сваты" (пресс-служба 1+1)

"Не такого явного, как "духовные скрепы", лозунги о матушке-России и так далее, а очень тонкого", - отметил он.

Куликов заявил, что действие почти во всех фильмах "95-го квартала", где идет привязка к Украине "происходит в безвоздушном пространстве", где слышен наигранный квазиукраинский акцент, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет.

"Реальной украинской жизни - с плюсом или минусом - там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве "мы все одинаковые", - рассказал он.

&quot;Сваты&quot; пропагандируют &quot;русский мир&quot;: журналист раскритиковал сериал &quot;Квартала&quot;

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Напомним, что ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

Как сообщалось ранее, 13 августа в Одессе на концерте студии "Квартал 95" впервые спародировали Владимира Зеленского. В президента Украины перевоплотился новый участник команды "Квартала" Юрий Великий, которому для убедительности пришлось надеть парик.

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