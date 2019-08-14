ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского: пришлось надеть парик (видео)

STYLERПерсоны    14.08.2019 - 09:30
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского: пришлось надеть парик (видео)
Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (коллаж: РБК-Украина)

Отношениям Владимира Зеленского и Андрея Богдана кварталовцы посвятили песню

Владимир Зеленский впервые был спародирован на концерте студии "Квартал 95" в Одессе во вторник, 13 августа. В президента Украины перевоплотился новый участник команды "Квартала" Юрий Великий, которому для убедительности пришлось надеть парик.

В сеть выкладывают видеозаписи, сделанные зрителями во время концерта.

Много внимания было уделено "теплым" отношением между Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Александр Пикалов исполнил вариацию на мотив композиции Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой", в которой звучали слова "Буду всегда с тобой, правой твоей рукой, шепотом за спиной, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой".

При этом на большом экране сзади демонстрировалась подборка совместных снимков Богдана и Зеленского.

Видео выложила экс-пресс-секретарь Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской ОГА, Дарья Чиж.

Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (facebook.com/daryna.chyzh)

Также в сеть выложили снятую из зрительного зала сценку, пародирующую рабочий момент из жизни президента, где Зеленского все время сопровождает Андрей Богдан и постоянно нашептывает что-то ему на ухо.

Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (видео: YouTube/ch_ud_ik NEWS)

Актер, исполнивший пародию на президента Украины, рассказал, что особенно тяжело ему далась мимика Зеленского. Юрий Великий говорит, что труднее всего было повторить взгляд президента.

Стоит отметить, что имитировать особый хриплый тембр голоса Владимира Зеленского актеру удается очень убедительно.

Зеленский впервые был спародирован студией "Квартал 95" (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.

Вот и началось: в сети "разнесли" упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам Я вам не верю: Зеленский публично пристыдил главу полиции Житомирской области
Новости Украины Владимир ЗеленскийКвартал 95
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь