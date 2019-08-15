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"Свати" пропагують "русский мир": журналіст розкритикував серіал "Квартала"

STYLERЖиття    15.08.2019 - 14:09
"Свати" пропагують "русский мир": журналіст розкритикував серіал "Квартала"
Фото: колаж РБК-Україна

Андрій Куликов жорстко висловився про кінотворчість студії "Квартал 95"

Володимир Зеленський перед політичною кар'єрою як лідер "Квартал 95" займався кіновиробництвом і сам нерідко знімався у фільмах. Один з найгучніших серіалів студії "Свати", з якого нещодавно зняли заборону на трансляцію в Україні, часто опиняється в центрі скандалу, і критики нерідко дорікають картині "ностальгію за СРСР".

Зазначимо, що російський актор Федір Добронравов, який зіграв у фільмі одну з головних ролей, їздить в окупований Крим з гастролями, чим порушує українське законодавство. Тим не менш артиста рішенням суду виключили з "чорного списку" осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.

Зеленський є одним з сценаристів і автором програми, а також був продюсером серіалу.

На думку відомого журналіста Андрія Куликова, до свого президентства Зеленський разом зі своїми колегами дуже довго був одним з активних творців "русского мира". Про це телеведучий розповів в інтерв'ю "Фактами".

&quot;Свати&quot; пропагують &quot;русский мир&quot;: журналіст розкритикував серіал &quot;Квартала&quot;

Серіал "Свати" (прес-служба 1+1)

"Не такого явного, як "духовні скріпи", гасла про матінку-Росію і так далі, а дуже тонкого", - зазначив він.

Куликов заявив, що дія майже у всіх фільмах "95-го кварталу", де йде прив'язка до України "відбувається в безповітряному просторі", де чути награний квазиукраїнський акцент, який насправді з українським нічого спільного не має.

"Реального українського життя - з плюсом або мінусом - там немає. Нав'язується думка, що на пострадянському просторі "ми всі однакові", - розповів він.

&quot;Свати&quot; пропагують &quot;русский мир&quot;: журналіст розкритикував серіал &quot;Квартала&quot;

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".

Як повідомлялося раніше, 13 серпня в Одесі на концерті студії "Квартал 95" вперше зіграли пародію на Володимира Зеленського. На президента України перевтілився новий учасник команди "Кварталу" Юрій Великий, якому для переконливості довелося надіти перуку.

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