"Сваты" - ваша липецкая фабрика: глава Госкино резко обратился к Зеленскому (видео)

Ильенко обратился к Зеленскому (Коллаж РБК-Украина)

Филипп Ильенко попросил Зеленского решить судьбу сериала "Сваты"

Глава Госкино Михаил Ильенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой решить судьбу сериала "Сваты", который снова станут показывать на телеканале "1+1". Свое видеообращение Ильенко разместил на YouTube-канале.

Филипп Ильенко отметил, что его удивляет позиция отстранения многих органов и добавил, что в Госкино обратились представители телеканала "1+1" с просьбой выдачи прокатного свидетельства на второй сезон сериала "Сваты", который получил негативное решение после оценки Экспертной комиссии. Однако, сериал был перемонтирован и Госкино вынуждено действовать в соответствии с законодательством.

"Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за рамки юридического аспекта, он лежит в площади моральной и политической. И поэтому я обращаюсь к Президенту Украины. Господин Владимир, вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", его производителем, сегодня вы – Президент Украины. Я считаю, что вы сами должны принять решение по поводу дальнейшей судьбы этого сериала и показать, что для вас есть приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальном суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - сказал Ильенко и попросил Зеленского не повторять ошибок своих предшественников.

"Не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал "Сваты" – это ваша "Липецкая фабрика". И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг, ведь и конфеты "Рошен" с восторгом и наслаждением поедала вся Украина", - резюмировал глава Госкино.

Филипп Ильенко обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты" (YouTube/Филипп Ильенко)

Напомним, ранее мы писали о том, что актер из "Сватов" исчез из "черного списка" Минкульта.

А также рассказывали о том, что актер Федор Добронравов отправился в оккупированный Крым с гастролями через две недели после того, как с него сняли запрет на посещение Украины.