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Начхать на Украину: звезда "Сватов" снова поехал в Крым

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 23:02
Начхать на Украину: звезда "Сватов" снова поехал в Крым
Добронравов из "Сватов" выступил в Крыму (кадр из т/с "Сваты", фото: kvartal95.com)

Федору Добронравову менее месяца назад отменили запрет на въезд в Украину

Актер из телесериала "Сваты" Федор Добронравов снова нарушил украинское законодательство. Через две недели после снятия запрета на въезд в Украину российский актер отправился с гастролями в оккупированный РФ Крым. Об этом пишет издание "Крым. Реалии".

Так, 8 апреля, актер сыграл в спектакле "Ловушка для мужа" в Керченском дворце культуры "Корабел", а 10 апреля принял участие в этом же спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе. Эту информацию журналистам подтвердили в севастопольском театре.

Напомним, 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала "Сваты" и отменил запрет на въезд в Украину актеру Федору Добронравову.

Начхать на Украину: звезда &quot;Сватов&quot; снова поехал в Крым

Добронравов из "Сватов" выступил в Крыму (кадр из т/с "Сваты", фото: kvartal95.com)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на данную новость, они считают, что российский актер никогда не сможет понять украинскую боль из-за потери Крыма и войны на Донбассе.

  • "Да ему просто начхать на Украину!"
  • "Предлагаю за повторное нарушение выселять с планеты Земля";
  • "Кому нужны эти "Сваты"? Я вообще не смотрю этот российский шлак";
  • "Ну и му*ак, пропил совесть..."
  • "Наверное, снова запретят "Сватов".

Напомним, Служба безопасности аргументировала запрет Добронравову, его антиукраинскими публичными заявлениями и поддержкой аннексии Крыма, а также незаконным посещении полуострова.

К слову, недавно журналисты выяснили, что адвокат Сергей Кальченко, который вел дело по возвращению права въезда Добронравову и снятие запрета на демонстрацию "Сватов", является единственным уполномоченным представителем Зеленского в ЦИК с правом совещательного голоса.

Также мы сообщали, что новый сезон сериала "Сваты" выйдет уже в 2020 году.

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