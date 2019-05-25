Свадьба Потапа и Каменских: перед церемонией произошел неприятный инцидент

Свадьба двух звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских и Потапа, которая состоялась 23 мая в Киеве, не обошлась и без неприятностей. На одном из видео, которое разместили в сети, зафиксировали момент перед церемонией бракосочетания. Потап по дороге к алтарю потерял бутоньерку. Он быстро заметил пропажу и вынужден был вернуться, поднять ее и прицепить обратно на место.

Пользователи социальных сетей считают, что это плохая примета и браку Насти и Потапа может угрожать опасность. Поклонники звездной пары вспомнили сразу и о других приметах – о том, что жениться в мае нежелательно, а также, что дату новобрачные выбрали не самую удачную.

Потап перед церемонией уронил бутоньерку (YouTube/Факти ICTV)

Кроме того, ранее мы писали о том, что экстрасенс предупредила, что Настю Каменских и Потапа в будущем ждут тяжелые времена и возможны неприятности.

По ее словам, брак Потапа и Каменских продлится более 10 лет. Также эксперт отметила, что 23 мая - очень хорошая дата для бракосочетания, и она отлично подходит для рождения традиционной семьи.

Свадьба Потапа и Насти Каменских (YouTube/ДМ News)

Кстати, ранее мы писали о том, что поклонники Насти Каменских и Потапа заметили интересную деталь на свадебных видео.

А также мы рассказывали о том, как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа.