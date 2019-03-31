Сувенир с выборов: украинцы пытаются забрать бюллетени домой

Выборы 2019 – украинцы пытаются вынести бюллетени с участков (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Выборы 2019 бьют рекорды по количеству нарушений на избирательных участках

Выборы 2019 начались с 8:00 и на текущий момент зарегистрировано множество мелких нарушений на избирательных участках, среди которых – агитация, подкупы, неправомерное поведение членов избирательной комиссии и даже попытки побега с участка вместе с бюллетенем. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга в воскресенье, 31 марта сообщил о пяти случаях попыток вынести бюллетень с собой.

"Часть избирателей - на 11:00 было зафиксировано 5 таких случаев - мы понимаем, что будет больше, поскольку не все прочитали закон и не все понимают, что его надо соблюдать, - у нас пытались вынести бюллетени с собой, взять их на сувенир", - рассказал Варченко.

Так, в Шостке, на участке № 590865 наблюдатели заметили, как 47-летний местный житель, выйдя из кабинки для голосования, пытался положить в карман свой бюллетень. Поэтому вызвали полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа застала на участке мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснил тем, что ошибочно спутал приглашение с бюллетенем. Приглашение к участию в выборах бросил в урну для голосования, а бюллетень - положил в карман.

Выборы 2019 – украинцы пытаются вынести бюллетени с участков (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Также, в Одессе, по информации мониторинговой группы "Опора", на двух участках округа №136 (511350 и 511356) были попытки выноса бюллетеней, которые удалось предотвратить. Также попытка прихватить с собой "сувенир" с выборов была замечена на одном из участков в Днепре.

Напомним, что ранее мы писали под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего гаранта проголосовали 100% избирателей из списка по участку.

К слову, военные Вооруженных сил Украины голосуют на 93 участках, 79 из которых расположены в зоне проведения ООС.

Ранее мы публиковали фото, которыми украинцы делятся с избирательных участков из разных уголков Украины и мира.