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Выборы президента: под Днепром установили рекорд

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 13:47
Выборы президента: под Днепром установили рекорд
Выборы 2019 - на участке под Днепром зафиксировали 100% явку (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины еще не завершились, но на участках уже фиксируют абсолютную явку

Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00. До окончания голосования еще несколько часов, но в городе Терновка Днепропетровской области проголосовало 100% избирателей. Об этом сообщает Павлоградский отдел полиции ГУНП в области.

Абсолютный рекорд по явке был зафиксирован в 10:30, спустя два с половиной часа после окрытия участка № 120947.

Сообщается, что голосование в Терновке прошло без нарушений.

Выборы президента: под Днепром установили рекорд

Выборы 2019 - на участке под Днепром зафиксировали 100% явку (иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

К слову, военные Вооруженных сил Украины голосуют на 93 участках, 79 из которых расположены в зоне проведения ООС.

Ранее мы публиковали фото, которыми украинцы делятся с избирательных участков из разных уголков Украины и мира.

Также мы сообщали о том, что Таисия Повалий, которая активно гастролирует в России, также отдала свой голос за вероятного гаранта. Сеть раскритиковала певицу за участие в голосовании, так как она не живет в Украине и выбирать президента, по мнению пользователей, не имеет права.

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