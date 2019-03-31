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Сувенір з виборів: українці намагаються забрати бюлетені додому

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 14:17
Сувенір з виборів: українці намагаються забрати бюлетені додому
Вибори 2019 – українці намагаються винести бюлетені з дільниць (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Вибори 2019 б'ють рекорди за кількістю порушень на виборчих дільницях

Вибори 2019 почалися о 8:00 і на поточний момент зареєстровано безліч дрібних порушень на виборчих дільницях, серед яких – агітація, підкупи, неправомірна поведінка членів виборчої комісії і навіть спроби втечі з дільниці разом з бюлетенем. Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу в неділю, 31 березня повідомив про п'ять випадків спроб винести бюлетень з собою.

"Частина виборців - на 11:00 було зафіксовано 5 таких випадків - ми розуміємо, що буде більше, оскільки не всі прочитали закон і не всі розуміють, що його треба дотримуватися, у нас намагалися винести бюлетені з собою, взяти їх на сувенір", - розповів Варченко.

Так, у Шостці, на дільниці № 590865 спостерігачі помітили, як 47-річний місцевий житель, вийшовши з кабінки для голосування, намагався покласти в кишеню свій бюлетень. Тому викликали поліцію, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група застала на дільниці чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свій вчинок пояснив тим, що помилково сплутав запрошення з бюлетенем. Запрошення до участі у виборах кинув в урну для голосування, а бюлетень - поклав у кишеню.

Сувенір з виборів: українці намагаються забрати бюлетені додому

Вибори 2019 – українці намагаються винести бюлетені з дільниць (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Також, в Одесі, за інформацією моніторингової групи "Опора", на двох дільницях округу №136 (511350 і 511356) були спроби виносу бюлетенів, які вдалося запобігти. Також спроба прихопити з собою "сувенір" з виборів була помічена на одній з дільниць в Дніпрі.

Нагадаємо, що раніше ми писали під Дніпром на одній з дільниць зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього гаранта проголосували 100% виборців зі списку по дільниці.

До речі, військові Збройних сил України голосують на 93 дільницях, 79 з яких розташовані в зоні проведення ООС.

Раніше ми публікували фото, якими українці діляться з виборчих дільниць з різних куточків України і світу.

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