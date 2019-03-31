Выборы 2019: украинцы голосуют и делятся забавными фото

Выборы 2019 - украинцы по всей стране выбирают шестого президента Украины

Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00 по киевскому времени по всей Украине. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Тем временеи украинцы из разных уголков страны и зарубежья делятся фото и селфи с избирательных участков.

После 20:00 избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов.

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (фото: соцсети)

Фотокорреспондент РБК-Украина также побывал на избирательном участке и сделал фоторепортаж.

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (фото: соцсети)

Тем временем украинцы в Австралии уже закончили голосовать.

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (Канберра, Австралия, фото: facebook.com/zoriana.stepanenko)

А в Варшаве, Польша, перед открытием избирательного участка образовалась огромная очередь.

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (Варшава, Польша, фото: соцсети)

К слову, на одном из избирательных участков Киева, расположенном на Подоле, киевлянка родила здоровую девочку.

Ранее мы также сообщали, что на выборы президента Кличко приехал на велосипеде. Мэр Киева приехал на избирательный участок в 8 утра в спортивной форме сразу после утренней тренировки.

Также мы писали о том, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.