ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы 2019: украинцы голосуют и делятся забавными фото

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 12:15
Выборы 2019: украинцы голосуют и делятся забавными фото
Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 - украинцы по всей стране выбирают шестого президента Украины

Выборы президента Украины стартовали 31 марта в 8:00 по киевскому времени по всей Украине. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Тем временеи украинцы из разных уголков страны и зарубежья делятся фото и селфи с избирательных участков.

После 20:00 избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов.

 

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (фото: соцсети)

Фотокорреспондент РБК-Украина также побывал на избирательном участке и сделал фоторепортаж.

 

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

 

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (фото: соцсети)

Тем временем украинцы в Австралии уже закончили голосовать.

Выборы 2019: украинцы голосуют и делятся забавными фото

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (Канберра, Австралия, фото: facebook.com/zoriana.stepanenko)

А в Варшаве, Польша, перед открытием избирательного участка образовалась огромная очередь.

 

Выборы 2019 - украинцы публикуют фото с голосования (Варшава, Польша, фото: соцсети)

К слову, на одном из избирательных участков Киева, расположенном на Подоле, киевлянка родила здоровую девочку.

Ранее мы также сообщали, что  на выборы президента Кличко приехал на велосипеде. Мэр Киева приехал на избирательный участок в 8 утра в спортивной форме сразу после утренней тренировки.

Также мы писали о том, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

Памятка избирателя: что делать в нестандартных ситуациях Как в шпионских фильмах: новый способ фальсификации выборов поразил сеть
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины выборы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь