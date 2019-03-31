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Выборы 2019: как голосуют военные на передовой (фото)

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 13:11
Выборы 2019: как голосуют военные на передовой (фото)
Выборы 2019 - как голосуют военные ВСУ (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины проходят в 93-х участках для военных

Выборы президента Украины начались 31 марта в 8:00 по киевскому времени. Военнослужащие Вооруженных сил Украины также пришли на избирательные участки, чтобы реализовать свое конституционное право, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для военнослужащих организовано 93 избирательных участка: 79 - в районе проведения Операции объединенных сил, один - на полигоне (учебном центре), два - в национальных контингентах в Республике Косово и Демократической Республике Конго и 10 участков в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

 

Выборы 2019 - как голосуют военные ВСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Каждому военнослужащему срочной службы для волеизъявления предоставили четыре часа освобождения.

На участках для военных голосование продлится, как и по всей стране, с 8:00 до 20:00.

"Первыми уже проголосовали воины с передовой, пока их собратья прикрывают фронт, меняя друг друга", - говорится в сообщении.

Из 79 участков в ООС 14 расположено в Луганской области и 65 - в Донецкой.

 

Выборы 2019 - как голосуют военные ВСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ru)

Ранее мы публиковали фото, которыми украинцы делятся с избирательных участков из разных уголков Украины и мира.

Также мы писали о том, что жителям Кривого Рога пришлось штурмовать один из избирательных участков, который расположен в здании Авиаколеджа. Связано это с тем, что тот не начал работать в положенное время.

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