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Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)

STYLERЖизнь    03.05.2020 - 16:56
Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)
Град (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине преподносит не очень приятные сюрпризы

Погода в Украине 2 и 3 мая сопровождается грозами, ливнями и даже градом. В сеть попали снимки, сделанные в одном из поселков в Житомирской области, где выпал град. Мощные льдины покрыли всю поверхность земли и нанесли существенные повреждения аграриям и владельцам частных земельных участков.

Как сообщают в сообществе "ЖИТОМИР-ІНФО" в Facebook, сильный град прошел над несколькими поселками в Житомирской области, но фотографии опубликовали только из села Видибор.

На фото видно, как град засыпал двор местных жителей. В соцсетях заметили, что град был настолько сильным, что все будто снегом засыпало.

Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)

Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)

Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)

В сети показали последствия сильного града под Житомиром (фото: facebook.com/ЖИТОМИР-ІНФО)

В сети отметили, что град выпал и в других поселках Житомирской области, а также прокомментировали последствия града:

  • Еще будет летом... что не убьет весной, добьет в летом ... надо быть готовыми к мизерным урожаям.
  • В Коростышеве такой тоже град выпал.
  • Что слишком, то не здраво( Стихия, она такая. Житомир пока тихо.
  • Олиевка, тоже такой град и дождь.

Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)

Существенные потери для всех: под Житомиром выпал сильный град (фото)

В сети показали последствия сильного града под Житомиром (фото: facebook.com/ЖИТОМИР-ІНФО)

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на 3 мая. Всю Украину накроют сильные грозы и град.

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