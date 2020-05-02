Киев засыпало градом и залило мощными ливнями: непогоду сняли на видео

Киев накрыла непогода с ливнями (Иллюстративное фото: facebook.com/kievstolicaua)

В Киеве из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

Непогода в Киеве 2 мая буквально за несколько минут накрыла город ливнем с градом. Гроза гремела во всех районах столицы - от Голосеевского на правом берегу до Деснянского на левом.

Киевляне сняли такие осадки на видео и активно делятся роликами в сети.

Как отметила синоптик Наталка Диденко, неустойчивая грозовая погода вытянулась из Житомирской области через Киевскую, Черкасскую в Одесскую области.

"Внимание! Вдоль этой линии, включая прилегающие районы - сильные ливни, гроза, град! Пересидите дома, заберите с улицы легкие предметы, закройте окна на время", - призвала она украинцев в своем Facebook.

Как видно на кадрах в интернете, стихия в Киеве "прошлась" по Андреевскому спуску на Подоле...

Видео: Киев накрыло ливнем с градом и грозой 2 мая

...а также посетила и другие части украинской столицы. Активно заливало Голосеевку, а на Позняках гремело, как из пушки.

Специалисты Укргидрометцентра ранее в своем прогнозе отмечали, что в центральных областях Украины будут грозы и дожди во всех районах.

В Киеве после ливня с грозой ночью температура должна опуститься до +9... +11 градусов.

Видео: Град с дождем в Киеве 2 мая

Как можно увидеть на роликах в сети от киевлян, из-за плотного дождя асфальт быстро заливало водой. Сам же град хоть и сыпал с неба, но все равно был небольшого размера.

Видео: В Киеве прошла гроза с градом и ливнем 2 мая

В КГГА предупредили жителей столицы, что ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с, и такая погода продлится до конца суток.

Также был объявлен первый уровень опасности - желтый.

Видео: Киев накрыло ливнем с градом и грозой 2 мая

Ранее мы писали о том, что около недели назад на Закарпатье обрушилась непогода - ураганный ветер с ливнями и грозами за короткий период времени натворил немало бед в крае. Стихия сорвала крыши домов, вырывала с корнями деревья и блокировал ими дороги, обесточила больше десяти населенных пунктов в нескольких районах.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о заморозках в мае 2020 года.