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В Украину идет рекордная температура: появились новые карты погоды

STYLERЖизнь    01.05.2020 - 20:15
В Украину идет рекордная температура: появились новые карты погоды
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине удивит жителей страны скачком температурных показателей

Погода в Украине порадует аномальным теплом в первые дни мая, впрочем, по некоторым областям пронесутся дожди и грозы. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

По данным Укргидрометцентра, 2 мая в восточные и близкие к ним центральные и южные области придет рекордная в этом году температура от +23 до +26 градусов.

На Западе завтра будет прохладнее всего - от +16 до +20, остальные территории - от +20 до +24 градусов.

Ветер в субботу будет очень спокойным (3-8 м/с), поэтому при такой температуре местами будет жарко.

Также завтра ожидаются грозы и дожди. Циклон накроет Запад, Север, Одесскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области.

В Киеве завтра +10 ночью и +19 днем по данным синоптиков Gismeteo, Укргидрометцентр прогнозирует на субботу +20+22 в столице.

В обед начнется гроза и пойдет дождь, интенсивность осадков усилится к вечеру, но ночью будет спокойно.

В Украину идет рекордная температура: появились новые карты погоды

Погода в Украине 2 мая (фото: meteo.gov.ua)

В Украину идет рекордная температура: появились новые карты погоды

Погода в Киеве на 2 мая (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики резко изменили прогноз на май. Теперь они обещают, что последний месяц весны будет преимущественно прохладным и пасмурным.

А вот синоптик Харьковского гидрометцентра говорит, что после аномально теплой зимы не стоит ждать жаркого лета.

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