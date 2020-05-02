Всю Украину накроют сильные грозы и град: синоптики назвали дату

Погода в Украине 3 мая (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили о сильной грозе в Украине 3 мая

Погода в Украине 3 мая будет теплой, но синоптики предупредили о грозах, которые накроют всю страну. По данным Укргидрометцентра, пострадают все области. При этом уровень тепла будет держаться в среднем у отметок +18… +22 градуса. Также синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

Так, 3 мая, во всех областях Украины ожидается грозовая погода. Согласно обновленному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в стране ожидается теплая погода, несмотря на грозу. Теплее всего будет на востоке и юге страны, где термометры покажут +20… +23 градуса. Исключение составит Одесская область, где термометры покажут +15… +17 градусов. Немного прохладнее, но все так же тепло будет в центральных областях, где синоптики прогнозируют +18… +22 градуса. Холоднее всего будет в западных регионах, где столбики термометров опустятся до +15… +18 градусов.

В ночное время термометры в среднем покажут +10… +13 градусов. На западе страны в темное время суток ожидается +6… +10 градусов.

В Киеве 3 мая ожидается +18… +20 градусов в дневное время. Ночью термометры покажут +10… +12 градусов.

Погода в Украине 3 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Несмотря на грозу и осадки, синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.

"2-5 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют в мае заморозки

Также сообщалось, что синоптик ошарашил погодой на весну в Украине.