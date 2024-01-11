Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію

Після запуску перших супутників Starlink із функцією Direct to Cell - прямим підключенням до смартфонів - компанія SpaceX відзвітувала про вдалий тест технології.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку компанії у соцмережі Х розповідає, як тестували нові супутники.
Згідно з повідомленням компанії, новітні супутники Starlink із прямим підключенням інтернету до смартфонів запрацювали.
Уточнюється, що за допомогою технології Direct to Cell між двома телефонами вдалося відправляти повідомлення.
Повідомлення SpaceX (скріншот: twitter.com/SpaceX)
"Команда SpaceX надіслала та отримала перші текстові повідомлення через супутники Direct to Cell лише через шість днів після запуску", - наголосили в компанії.
Деталі щодо тестування технології (скріншот: twitter.com/SpaceX)
Супутники Starlink із функцією Direct to Cell мають на меті забезпечення повного доступу користувачів до:
При цьому працювати вони повинні всюди, де видно небо - і на суші, і у прибережних водах.
Текстове спілкування за допомогою Direct to Cell (фото: twitter.com/SpaceX)
Планується, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.
Важливо, що для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.
Надсилати текстові повідомлення користувачі можуть вже зараз, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink.
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