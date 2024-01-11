Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію

Що розповіли у SpaceX

Згідно з повідомленням компанії, новітні супутники Starlink із прямим підключенням інтернету до смартфонів запрацювали.

Уточнюється, що за допомогою технології Direct to Cell між двома телефонами вдалося відправляти повідомлення.

Повідомлення SpaceX (скріншот: twitter.com/SpaceX)

"Команда SpaceX надіслала та отримала перші текстові повідомлення через супутники Direct to Cell лише через шість днів після запуску", - наголосили в компанії.

Деталі щодо тестування технології (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Основне про Direct to Cell

Супутники Starlink із функцією Direct to Cell мають на меті забезпечення повного доступу користувачів до:

текстових повідомлень

дзвінків

перегляду веб-сторінок

При цьому працювати вони повинні всюди, де видно небо - і на суші, і у прибережних водах.

Текстове спілкування за допомогою Direct to Cell (фото: twitter.com/SpaceX)

Планується, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.

Важливо, що для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

Надсилати текстові повідомлення користувачі можуть вже зараз, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.