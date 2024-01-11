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Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію

Супутники Starlink забезпечують надійне покриття мережі (фото: SpaceX)
Автор: Ірина Костенко

Після запуску перших супутників Starlink із функцією Direct to Cell - прямим підключенням до смартфонів - компанія SpaceX відзвітувала про вдалий тест технології.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку компанії у соцмережі Х розповідає, як тестували нові супутники.

Що розповіли у SpaceX

Згідно з повідомленням компанії, новітні супутники Starlink із прямим підключенням інтернету до смартфонів запрацювали.

Уточнюється, що за допомогою технології Direct to Cell між двома телефонами вдалося відправляти повідомлення.

Повідомлення SpaceX (скріншот: twitter.com/SpaceX)

"Команда SpaceX надіслала та отримала перші текстові повідомлення через супутники Direct to Cell лише через шість днів після запуску", - наголосили в компанії.

Деталі щодо тестування технології (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Основне про Direct to Cell

Супутники Starlink із функцією Direct to Cell мають на меті забезпечення повного доступу користувачів до:

  • текстових повідомлень
  • дзвінків
  • перегляду веб-сторінок

При цьому працювати вони повинні всюди, де видно небо - і на суші, і у прибережних водах.

Текстове спілкування за допомогою Direct to Cell (фото: twitter.com/SpaceX)

Планується, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.

Важливо, що для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

Надсилати текстові повідомлення користувачі можуть вже зараз, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.

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