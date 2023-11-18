Запуск ракети-носій Starship від SpaceX закінчився провалом
Космічний корабель Starship компанії SpaceX, призначений для доставки астронавтів на Місяць і далі зазнав невдачі в космосі за кілька хвилин після старту під час другого випробування після того, як перша спроба досягти космосу закінчилася вибухом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Двоступеневий ракетний корабель стартував із космодрому Starbase компанії Ілона Маска в районі Бока Чика (Техас), піднявшись на висоту близько 90 км над землею і здійснивши запланований 90-хвилинний політ у космос.
Однак перший ступінь ракети Super Heavy, незважаючи на те, що їй вдалося здійснити вирішальний маневр з відділення від основного ступеня, незабаром після відділення вибухнув над Мексиканською затокою.
Watch Starship's second integred flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/cahoRQ72lm- SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023
Тим часом основний розгінний блок Starship продовжував рух до космосу, але приблизно через 10 хвилин польоту телекомпанія повідомила, що управління польотами SpaceX раптово втратило зв'язок з апаратом.
"Ми втратили дані з другого ступеня... ми думаємо, що, можливо, втратили другий ступінь", - сказав ведучий прямої трансляції SpaceX Джон Інспрукер.
Запуск став другою спробою польоту зорельота, встановленого на вежі ракети-носія Super Heavy, після квітневої спроби, яка закінчилася невдачею приблизно через чотири хвилини після старту.
Пряма інтернет-трансляція запуску показала, як ракетний корабель піднімається з пускової вежі в ранкове небо під гуркіт потужних двигунів Super Heavy Raptor.
Головною метою випробувального польоту було відірвати зореліт від землі і вивести його в космос, не доходячи до Землі. Це стало б ключовим кроком на шляху до реалізації амбітної мети SpaceX - створення великого багатоцільового космічного корабля, здатного наприкінці цього десятиліття відправити людей і вантажі на Місяць для NASA, а в перспективі - на Марс.
Запуск Starship
16 листопада компанія SpaceX одержала дозвіл на запуск Starship від Федерального управління авіації США.
Перший запуск Starship відбувся 20 квітня. Під час першого запуску ракети-носія Starship частина двигунів Raptor, встановлених на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу. Це спричинило втрату стійкості ракети. Ілон Маск заявив, що для успішного запуску ракети може знадобитися кілька спроб.
Ракета Starship, яку розробляє Ілон Маск – ключовий елемент його плану з доставки вантажів та людей на Марс.
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