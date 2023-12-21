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Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink

Четвер 21 грудня 2023 16:53
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Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink Фото: Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink (t.me/zedigital)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх використовуватимуть у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів - загалом 19,5 тисяч.

Фото: Допомога від Польщі (t.me/zedigital)

Міністр подякував уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні.

Starlink використовують українські військові

Нещодавно CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив української атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Як уточнюється в книзі, він побоювався, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього прямо причетний Ілон Маск.

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