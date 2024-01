SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX повідомило про запуск перших шести супутників Starlink із прямим підключенням до мобільних телефонів.

Супутники Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)

Зазначається, що нові супутники з функцією Direct to Cell:

Офіційне повідомлення компанії (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Уточнюється, що ці (та низку інших) Starlink було запущено на орбіту ракетою Falcon 9 з Каліфорнії.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C