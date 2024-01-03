SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка SpaceX у соцмережі Х, офіційний сайт Starlink, сторінка Ілона Маска у соцмережі Х.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що ці супутники змінять для користувачів.

Що відомо про запуск нових супутників

Американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX повідомило про запуск перших шести супутників Starlink із прямим підключенням до мобільних телефонів.

Супутники Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)

Зазначається, що нові супутники з функцією Direct to Cell:

сприятимуть глобальному розвитку зв'язку

допоможуть усунути так звані "мертві" зони на планеті (де нині зв'язок відсутній)

Офіційне повідомлення компанії (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Уточнюється, що ці (та низку інших) Starlink було запущено на орбіту ракетою Falcon 9 з Каліфорнії.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

Які провайдери працюватимуть з новою технологією

Згідно з повідомленням SpaceX, першими компаніями-провайдерами, що використовуватимуть Direct to Cell для глобального доступу стануть:

німецька T-Mobile

канадська Rogers Communications Inc.

японська KDDI Corporation

австралійська Singtel Optus Pty Limited

новозеландська One New Zealand Group Limited

швейцарська Salt Mobile SA

чилійська Entel

Перелік провайдерів (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Що зміниться для користувачів

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв'язок у будь-якій точці планети.

Водночас він зауважив, що "кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт".

"Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам", - додав підприємець.

Коментар Ілона Маска (скріншот: twitter.com/elonmusk)

На офіційному сайті Starlink повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду веб-сторінок, де б не перебував користувач - на суші чи у прибережних водах. Головне - щоб видно було небо.

Уточнюється, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.

При цьому для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.

Потенційні можливості нової технології (скріншот: direct.starlink.com)