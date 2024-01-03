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SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Середа 03 січня 2024 13:38
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SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас Новітні технології від SpaceX змінюють світ (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Компанія SpaceX запустила перші супутники Starlink із функцією Direct to Cell - прямим підключенням до смартфонів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що ці супутники змінять для користувачів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка SpaceX у соцмережі Х, офіційний сайт Starlink, сторінка Ілона Маска у соцмережі Х.

Що відомо про запуск нових супутників

Американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX повідомило про запуск перших шести супутників Starlink із прямим підключенням до мобільних телефонів.

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Супутники Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)

Зазначається, що нові супутники з функцією Direct to Cell:

  • сприятимуть глобальному розвитку зв'язку
  • допоможуть усунути так звані "мертві" зони на планеті (де нині зв'язок відсутній)

SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Офіційне повідомлення компанії (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Уточнюється, що ці (та низку інших) Starlink було запущено на орбіту ракетою Falcon 9 з Каліфорнії.

Які провайдери працюватимуть з новою технологією

Згідно з повідомленням SpaceX, першими компаніями-провайдерами, що використовуватимуть Direct to Cell для глобального доступу стануть:

  • німецька T-Mobile
  • канадська Rogers Communications Inc.
  • японська KDDI Corporation
  • австралійська Singtel Optus Pty Limited
  • новозеландська One New Zealand Group Limited
  • швейцарська Salt Mobile SA
  • чилійська Entel

SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Перелік провайдерів (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Що зміниться для користувачів

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, запуск цих супутників дозволить користувачам смартфонів мати зв'язок у будь-якій точці планети.

Водночас він зауважив, що "кожен промінь може підтримувати лише близько 7 Мбіт".

"Тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не становитиме суттєвої конкуренції наземним стільниковим мережам", - додав підприємець.

SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Коментар Ілона Маска (скріншот: twitter.com/elonmusk)

На офіційному сайті Starlink повідомляється, що нові супутники із функцією Direct to Cell забезпечуватимуть повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду веб-сторінок, де б не перебував користувач - на суші чи у прибережних водах. Головне - щоб видно було небо.

Уточнюється, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.

При цьому для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

Надсилати текстові повідомлення користувачі зможуть вже з 2024 року, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.

SpaceX запустила новітні Starlink із підключенням до смартфонів: що це змінить для нас

Потенційні можливості нової технології (скріншот: direct.starlink.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink.

Читайте також, чому запуск ракети-носія Starship від SpaceX закінчився провалом.

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