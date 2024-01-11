Спутники Starlink с подключением к смартфонам заработали: как тестировали новую технологию

После запуска первых спутников Starlink с функцией Direct to Cell - прямым подключением к смартфонам - компания SpaceX сообщила об удачном тесте технологии.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу компании в соцсети Х рассказывает, как тестировали новые спутники.
Согласно сообщению компании, новейшие спутники Starlink с прямым подключением интернета к смартфонам заработали.
Уточняется, что посредством технологии Direct to Cell между двумя телефонами удалось отправлять сообщения.
Сообщения SpaceX (скриншот: twitter.com/SpaceX)
"Команда SpaceX отправила и получила первые текстовые сообщения через спутники Direct to Cell всего через шесть дней после запуска", - отметили в компании.
Подробности о тестировании технологии (скриншот: twitter.com/SpaceX)
Спутники Starlink с функцией Direct to Cell были созданы для обеспечения полного доступа пользователей к:
При этом работать они должны повсюду, где видно небо - и на суше, и в прибрежных водах.
Переписка с помощью Direct to Cell (фото: twitter.com/SpaceX)
Планируется, что Direct to Cell будет подключать также устройства IoT с общими стандартами мобильного протокола передачи - LTE.
Важно, что для использования новой технологии не нужно обновлять аппаратное обеспечение гаджетов или загружать специальные программы.
Отправлять текстовые сообщения пользователи могут уже сейчас, а с 2025 года новая технология будет поддерживать голосовые звонки и просмотр веб-страниц.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink.
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