Под Сумами в центре города нашли трехметрового питона (фото)

В городе Шостка в Сумской области подростки нашли на улице крупную змею. В частности, рептилию заметили возле мусорных баков в центре города.

Об этом сообщили на странице ГУ НП в Сумской области Facebook .

Так, очевидцы рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к правоохранителям.

На место прибыли полицейские, которые установили, что змея уже мертва. Предварительно известно, что это питон, его длина составляла более трех метров.

Поэтому полицейские проводят проверки и ищут хозяев рептилии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности то, как питон мог оказаться на улице.

В Сумской области нашли питона (facebook.com/policesumy)