Под Сумами в центре города нашли трехметрового питона (фото)
В городе Шостка в Сумской области подростки нашли на улице крупную змею. В частности, рептилию заметили возле мусорных баков в центре города.
Об этом сообщили на странице ГУ НП в Сумской области Facebook.
Так, очевидцы рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к правоохранителям.
На место прибыли полицейские, которые установили, что змея уже мертва. Предварительно известно, что это питон, его длина составляла более трех метров.
Поэтому полицейские проводят проверки и ищут хозяев рептилии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности то, как питон мог оказаться на улице.
В Сумской области нашли питона (facebook.com/policesumy)
Ранее мы сообщали, что под равным змея спряталась в мотоцикле когда мужчина ушел по грибы. Кроме того, пресмыкающееся набросился на владельца транспорта, когда тот хотел его согнать.
Также мы писали, что во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею.