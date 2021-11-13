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Під Сумами у центрі міста знайшли триметрового пітона (фото)

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Сумська область , Субота 13 листопада 2021 16:28
Під Сумами у центрі міста знайшли триметрового пітона (фото) У Сумській області на вулиці помітили пітона (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Шостка в Сумській області підлітки знайшли на вулиці велику змію. Зокрема, рептилію помітили біля сміттєвих баків у центрі міста.

Про це повідомили на сторінці ГУ НП у Сумській області у Facebook.

Так, очевидці розповіли про це жінці, яка спочатку не повірила їм, але переконавшись, що вони говорять правду, вирішила звернутися по допомогу до правоохоронців.

На місце прибули поліцейські, які встановили, що змія вже мертва. Попередньо відомо, що це пітон, його довжина становила понад три метри.

Тому поліцейські проводять перевірки і шукають господарів рептилії. Наразі встановлюються усі обставини події, зокрема те, як пітон міг опинитися на вулиці.

Під Сумами у центрі міста знайшли триметрового пітона (фото)

У Сумській області знайшли пітона (facebook.com/policesumy)

Раніше ми повідомляли, що під Рівним змія заховалася у мотоциклі, коли чоловік пішов по гриби. Окрім того, плазун накинувся на власника транспорту, коли той хотів його зігнати.

Також ми писали, що у Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію.

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