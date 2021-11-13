Під Сумами у центрі міста знайшли триметрового пітона (фото)

У місті Шостка в Сумській області підлітки знайшли на вулиці велику змію. Зокрема, рептилію помітили біля сміттєвих баків у центрі міста.

Про це повідомили на сторінці ГУ НП у Сумській області у Facebook .

Так, очевидці розповіли про це жінці, яка спочатку не повірила їм, але переконавшись, що вони говорять правду, вирішила звернутися по допомогу до правоохоронців.

На місце прибули поліцейські, які встановили, що змія вже мертва. Попередньо відомо, що це пітон, його довжина становила понад три метри.

Тому поліцейські проводять перевірки і шукають господарів рептилії. Наразі встановлюються усі обставини події, зокрема те, як пітон міг опинитися на вулиці.

У Сумській області знайшли пітона (facebook.com/policesumy)