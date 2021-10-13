Под Ровно змея спряталась в мотоцикле, когда мужчина пошел по грибы (видео)

В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле. Он заметил пресмыкающееся, однако тот едва не укусил мужчину.

Об этом сообщили в Instagram-сообществе "Типичное Сарны" .

Так, мужчина успел снять видео инцидента. Это случилось в лесу возле села Степань, что в Ровенской области.

"На Сарненщине в припаркованный мотоцикл залезла змея. Водитель вышел в лес по грибы, а когда вернулся, то услышал странные звуки в участке руля", - говорится под видео.

На видео видно, как пресмыкающееся напало на мужчину, когда тот пытался забрать животное из техники.

К счастью, владелец транспорта не пострадал, одна очень испугался.

В комментариях пользователи предполагают, что это мог быть уж.