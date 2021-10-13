Под Ровно змея спряталась в мотоцикле, когда мужчина пошел по грибы (видео)
В Ровенской области змея спряталась в мотоцикле. Он заметил пресмыкающееся, однако тот едва не укусил мужчину.
Об этом сообщили в Instagram-сообществе "Типичное Сарны".
Так, мужчина успел снять видео инцидента. Это случилось в лесу возле села Степань, что в Ровенской области.
"На Сарненщине в припаркованный мотоцикл залезла змея. Водитель вышел в лес по грибы, а когда вернулся, то услышал странные звуки в участке руля", - говорится под видео.
На видео видно, как пресмыкающееся напало на мужчину, когда тот пытался забрать животное из техники.
К счастью, владелец транспорта не пострадал, одна очень испугался.
В комментариях пользователи предполагают, что это мог быть уж.
- Видно, что это уж, у него желтые ушки;
- А мог бы и вправду не увидеть;
- Это уж!
- Уж не бросается так;
- Ого! Я, должно быть, впереди того мотоцикла бежала;
- Какой ужас! Нужно быть внимательным.
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