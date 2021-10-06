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Во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею: попала в город из Карпат (фото)

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Львов, Среда 06 октября 2021 20:30
Во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею: попала в город из Карпат (фото) Полоза заметили в парке Львова (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В парке "Высокий замок", что в Львове, заметили редкую змею полоз эскулапов, которая занесена в Красную книгу.

О находке в Facebook написала жительница Львова Милана Ватерман.

Так, сначала женщина думала, что это обычный уж, однако впоследствии выяснилось, что это - полоз. Змея считается редкой и во Львове ее практически невозможно увидеть.

Как змея попала в город

Как рассказал zaxid.net львовский герпетолог Тарас Гринчишин, полоз - это неядовитая змея. В частности, в античные времена ее даже держали в домах для борьбы с грызунами. Интересно, что именно эта змея изображена на эмблеме медиков.

Во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею: попала в город из Карпат (фото)Во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею: попала в город из Карпат (фото)Во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею: попала в город из Карпат (фото)Полоза нашли в парке Львова (facebook.com/Milanaa Waterman)

За последние годы, во Львове уже в третий раз обнаружили полоза, однако, в город он мог попасть из Карпат.

"Я предполагаю, что она, скорее всего, могла попасть в Львов случайно, например, в автомобиле, владельцы которого перед тем отдыхали в Карпатах. Такие змеи водятся в некоторых холмистых и лесистых местностях вокруг Львов – Карпаты, Расточье, Горбогирья", - добавил Тарас Гринчишин.

Что известно о змее

Общая длина достигает 225 см. Населяет предгорные буковые и реже хвойные леса. Встречается до высоты 2000 м над уровнем моря. Прячется в норах млекопитающих, гнилых пнях, дуплах деревьев, кучах хвороста, пустотах под камнями и трещинах в скалах. На зимовку идет в конце октября - начале декабря. Появляется после зимовки в начале апреля — в мае.

Питается мышевидными грызунами, землеройками, птицами, их птенцами и яйцами.

В Украине ареал охватывает Карпаты, Закарпатье, юго-западную Украину.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах обнаружили неизвестную змею, укус которой убивает мгновенно.

Также мы писали, что на Прикарпатье в школу заползли гадюки.

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