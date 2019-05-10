Судороги хромой утки: Зеленский обратился к Раде и "взорвал" сеть (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленский записал новое видеообращение

Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, записал новое видеообращение, в котором призвал Верховную Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Кроме того, он жестко раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко за кадровые перестановки. Ролик Зеленского был опубликован 10 мая на странице в Facebook и быстро набрал массу комментариев.

Пользователи сети, исходя из собственных политических предпочтений, по разному восприняли слова будущего гаранта, но многие называют требования Зеленского давлением на Раду.

Так, отметим, что в парламент внесли 5 постановлений о дате проведения инаугурации. Предложенные варианты - 19 мая, 20 мая и 1 июня. Сам Зеленский настаивает на проведении мероприятия 19 мая. Между тем, в этот день украинцы чтут память жертв политических репрессий.

"Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуете в своих интересах. Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации....

Фото: Владимир Зеленский (скриншот)

...И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного суда, среди которых: юрист Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку. Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле - завтра домой, чемоданы собраны, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенце, тапочки, и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу - сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар, и вперед. Вам еще таможню, и паспортный контроль проходить. Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судорги хромой утки. Стране нужна нормальная работа всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед долгим отпуском", - сказал он.

Видео: facebook.com/ze2019official

Некоторые пользователи сети усмотрели в видеообращении Зеленского попытку раскручивать конфронтацию и давление на народных депутатов.

"Солнышки, "команда", читайте Конституцию. Порошенко избран на 5 (пять) лет - ст.103 Конституции и майское того же года, решение КСУ. Его инаугурация была 07.06.14. Считайте пять лет. Хотите поиграть в переворот?"

"Голобородько без суфлера обращения делал. А у вас, господин Зеленский, огромный такой (суфлер), судя по амплитуды движения глазных яблок. А если серьезно, то снова анекдот про чешую и блоху. И радуйтесь и наслаждайтесь теми днями, когда еще можно во всем винить Порошенко, ведь уже скоро во всем будете виноваты вы! И не нужно рассказывать о Разделе V, статья 106 Конституции Украины. Во всем будете виноваты вы! И винить вас по своих неудачах будет именно ваш электорат, так уж они! А мы им (вашим избирателям) поможем в этой простой и примитивной деле, имею в виду критиканство. Хотя никто не отменял отмазку предыдущих реваншистов "ва всем винаваты папиредники!" Не так ли, господин новоизбранный президент?"

Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

"Какой позор. Опять актеру написали текст, на этот раз даже не учил, а прямо с суфлеру читал. Какой позор. Только слепой не видит на нем поводка";

"Вопросы к господину Зеленскому. 1) А он вообще знал названия складов, где были взрывы, в записи этого видео? 2) Он знает, что 19 мая - это день памяти жертв политических репрессий, и не очень хорошо будет в этот день проводить инаугурацию с "фишечки"?"

Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

"Профессия накладывает отпечаток. Юмор, сарказм, аллегория, мимика и другие атрибуты юмориста... Это за 3 недели преодолеть не удалось. К тому же, не нужно свои требования переводить на весь народ. Народ ничего такого о 19 не высказывал. 73% проголосовавших выбрали.. Но в бюллетенях о 19 ничего не было. И еще. Юристам нужно знать, что у нас парламентско-президентская страна. И именно парламентарии представляют право народа на власть..."

Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

"А вы, Владимир Александрович, напоминаете русского туриста, прилетевшего из какого Челябинска, который напился пьяный еще в своем аэропорте и не может дождаться, пока персонал отеля спокойно и оформит его документы и выдаст ключ от номера. И начинает скандалить на ресепшене, запугивая персонал и не давая людям спокойно работать. Ибо оно же заплатил, оно имеет право. Испанской стыд";

"Вы очень эмоциональный, а это очень плохо, потому вами просто манипулировать. И вы ведете себя недостойно, потому Порошенко еще президент, который имеет право осуществлять назначение и другие полномочия в соответствии с Конституцией. Поэтому, ваше недовольство - это неуважение к действующему президенту и Конституции. А ваши категорические требования являются, фактически, давлением на парламент, который является независимым и самостоятельным органом власти";

"И вообще, будь мужиком, имей самоуважение. Не закатывай истерику, как девочка, или ребенок в садике, которому не дали игрушку. Успеешь еще страну уничтожить. Вот придет установленный законом срок и подержишь ты ту булаву. Хотя, не для тебя она, ой не для тебя";

"Жаль, что новоизбранный президент пытается раскручивать конфронтацию - с кем-то воевать, кого разгонять, назначать виновным и нагнетать агрессию в обществе. Это - путь в никуда. Прекращайте играть в сериал "Слуга народа", парламент определит время инаугурации в установленный законом срок - то есть до 3 июня. Любые истерики по поводу даты инаугурации неуместны";



Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

В то же время некоторые пользователи сети одобрительно высказываются относительно и даты инаугурации, и обращения в депутатам с этим требованием. Более того, предлагают устроить перед Радой соответствующую акцию.

"Лучше поздно чем никогда, господин Зеленский на встрече с Парубием вы должны были поставить ультиматум существующем парламента просто потому что у вас огромная поддержка народа Украины в отличие от поддержки Порошенко и Верховной Рады, рейтинг доверия которой 4%. Вы также не должны отказываться от тех, кто хочет вам помочь провести инаугурацию как можно скорее, от людей, которые готовы выйти 14 мая под парламент и начать давление на депутатов, у которых поддержки никакой нет. Запомните, у вас огромный мандат доверия, это вы должны ставить условия, нападайте первым, а мы вас поддержим, Украина требует полной перезагрузки!"

"Владимир вы можете изменить страну к лучшему. Мы в вас верим!"

Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая посетил в Кривом Роге могилу своего деда-ветерана.

Также мы писали о том, что 8 мая Владимир Зеленский в День памяти и примирения почтил память всех, кто погиб за Украину в годы Второй мировой войны и показал фото вместе со связной в УПА и ветераном советской армии, чей сын погиб на Донбассе, защищая нашу страну от оккупантов. На кадре участники Второй мировой войны улыбаются и пожимают друг другу руки.

Напомним, ранее Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, которая произошла 5 мая, в результате которой погиб 41 человек. Пользователи сети также бурно отреагировали на это.