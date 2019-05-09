9 мая - наш День Благодарения: Зеленский обратился к украинцам (фото)

Зеленский посетил могилу своего дедушки-ветерана
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента-2019, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил в Кривом Роге могилу своего деда-ветерана. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Facebook в четверг, 9 мая.
Также Зеленский заявил, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу в ней - огромный.
Будущий глава государства, инаугурация которого намечена на 19 мая, убежден, что никто не имеет права "приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев".
"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов.
Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - написал Зеленский.
Он добавил, что украинцы помнят погибших и чтят тех, кто еще жив, "их осталось очень мало".
"С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!" - заключил Зеленский.
Владимир Зеленский посетил могилу дедушки (Фото: facebook.com/zelenskiy95)
В комментариях к его сообщению пользователи сети живо отреагировали на пост и также благодарят ветеранов Второй мировой войны. Также некоторые пользователи отмечают, что сейчас также появляются и новые ветераны - российско-украинской войны.
Скрин комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Как сообщелось ранее, 8 мая Владимир Зеленский в День памяти и примирения почтил память всех, кто погиб за Украину в годы Второй мировой войны и показал фото вместе со связной в УПА и ветераном советской армии, чей сын погиб на Донбассе, защищая нашу страну от оккупантов. На кадре участники Второй мировой войны улыбаются и пожимают друг другу руки.
Также мы писали о том, что Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, которая произошла 5 мая, в результате которой погиб 41 человек. Пользователи сети также бурно отреагировали на это.