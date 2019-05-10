Судоми кульгавої качки: Зеленський звернувся до Ради і "підірвав" мережу (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський записав нове відеозвернення

Володимир Зеленський, обраний президентом України, записав нове відеозвернення, в якому закликав Верховну Раду призначити дату інавгурації на 19 травня. Крім того, він жорстко розкритикував чинного главу держави Петра Порошенка за кадрові перестановки. Ролик Зеленського був опублікований 10 травня на сторінці в Facebook і швидко набрав силу-силенну коментарів.

Користувачі мережі, виходячи з власних політичних уподобань, по-різному сприйняли слова майбутнього гаранта, але багато хто називає вимоги Зеленського тиском на Раду.

Так, зазначимо, що до парламента внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації. Запропоновані варіанти - 19 травня, 20 травня та 1 червня. Сам Зеленський наполягає на проведенні заходу 19 травня. Між тим, у цей день українці вшановують пам'ять жертв політичних репресій.

"Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги - виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки ви дієте в своїх інтересах. Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації....

Фото: Володимир Зеленський (скріншот)

...І поки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Порошенко робить незворотне. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії. Намагається проштовхнути свого голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Призначає суддів Верховного суду, серед яких: юрист Roshen, судді Майдану і родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більше 20 особам, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів і складів, при якому відбулися вибухи в Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватовому. Дає звання Герою України голові Служби безпеки України пану Грицаку. Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка говорить, що готова підставити плече, а сама тримає дві фіги в кишені. Це нагадує мені туриста в єгипетському готелі - завтра додому, валізи зібрані, номер вже прибрали, і нормальна вихована людина чекає трансер в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Тягне рушника, тапочки, і бере все підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу - здайте ключ, розрахуйтеся за міні бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити. Саме тому я звертаюся до Верховної Ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Країні потрібна нормальна робота всіх інституцій. Народ не повинен чекати, поки хтось напризначається перед довгою відпусткою", - сказав він.

Відео: facebook.com/ze2019official

Деякі користувачі мережі угледіли у відеозверненні Зеленського спробу розкручувати конфронтацію і тиск на народних депутатів.

"Сонечко, "команда", читайте Конституцію. Порошенко обраний на 5 (п'ять) років - ст. 103 Конституції і травневе того ж року, рішення КСУ. Його інавгурація була 07.06.14. Рахуйте п'ять років. Хочете пограти в переворот?"

"Голобородько без суфлера звернення робив. А у вас, пане Зеленський, величезний такий (суфлер), судячи з амплітуди руху очних яблук. А якщо серйозно, то знову анекдот про луску та блохи. І радійте і насолоджуйтеся тими днями, коли ще можна в усьому звинувачувати Порошенка, адже вже скоро у всьому будете винні ви! І не треба розповідати про Розділ V, стаття 106 Конституції України. У всьому будете винні ви! І звинувачувати вас у своїх невдачах буде саме ваш електорат, так вже вони! А ми їм (вашим виборцям) допоможемо в цій простій і примітивній справі, маю на увазі критиканство. Хоча ніхто не відміняв відмазку попередніх реваншистів "ва всем винаваты папиредники!" Чи не так, пане новообраний президенте?"

Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

"Яка ганьба. Знову акторові написали текст, на цей раз навіть не вчив, а прямо з суфлеру читав. Яка ганьба. Тільки сліпий не бачить на ньому повідка";

"Питання до пана Зеленського. 1) А він взагалі знав назви складів, де були вибухи, в запису цього відео? 2) Він знає, що 19 травня - це день пам'яті жертв політичних репресій, і не дуже добре в цей день проводити інавгурацію з "фішечками"?"

Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

"Професія накладає відбиток. Гумор, сарказм, алегорія, міміка та інші атрибути гумориста... Це за 3 тижні подолати не вдалося. До того ж, не потрібно свої вимоги переводити на весь народ. Народ нічого такого про 19 не висловлював. 73% виборців вибрали.. Але в бюлетенях про 19 нічого не було. І ще. Юристам потрібно знати, що у нас парламентсько-президентська країна. І саме парламентарі являють право народу на владу..."

Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

"А ви, Володимир Олександрович, нагадуєте російського туриста, який прилетів з якого Челябінська, який напився п'яний ще у своєму аеропорт і не може дочекатися, поки персонал готелю спокійно і оформить його документи і видасть ключ від номера. І починає скандалити на ресепшені, залякуючи персонал і не даючи людям спокійно працювати. Бо воно ж заплатило, воно має право. Іспанської сором";

"Ви дуже емоційний, а це дуже погано, бо вами просто маніпулювати. І ви ведете себе негідно, бо Порошенко ще президент, який має право здійснювати призначення та інші повноваження у відповідності з Конституцією. Тому, ваше невдоволення - це неповага до чинного президента і Конституції. А ваші категоричні вимоги є, фактично, тиском на парламент, який є незалежним і самостійним органом влади";

"І взагалі, будь чоловіком, май самоповагу. Не роби істерику, як дівчинка, чи дитина в садку, якій не дали іграшку. Встигнеш ще країну знищити. Ось прийде встановлений законом термін і потримаєш ти ту булаву. Хоча, не для тебе вона, ой не для тебе";

"Шкода, що новообраний президент намагається розкручувати конфронтацію з кимось воювати, кого розганяти, призначати винним і нагнітати агресію в суспільстві. Це - шлях в нікуди. Припиняйте грати в серіал "Слуга народу", парламент визначить час інавгурації у встановлений законом термін - до 3 червня. Будь-які істерики з приводу дати інавгурації недоречні";



Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

У той же час деякі користувачі мережі схвально висловлюються і щодо дати інавгурації, і про звернення до депутатів із цією вимогою. Більш того, пропонують влаштувати перед Радою відповідну акцію.

"Краще пізно ніж ніколи, пане Зеленський на зустрічі з Парубієм ви повинні були поставити ультиматум існуючому парламенту просто тому що у вас величезна підтримка народу України на відміну від підтримки Порошенка і Верховної Ради, рейтинг довіри якої 4%. Ви також не повинні відмовлятися від тих, хто хоче вам допомогти провести інавгурацію як можна швидше, від людей, які готові вийти 14 травня під парламент і розпочати тиск на депутатів, у яких підтримки ніякої немає. Запам'ятайте, у вас величезний мандат довіри, це ви повинні ставити умови, нападайте першим, а ми вас підтримаємо, Україна вимагає повного перезавантаження!"

"Володимир ви можете змінити країну на краще. Ми в вас віримо!"

Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня відвідав у Кривому Розі могилу свого діда-ветерана.

Також ми писали про те, що 8 травня Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення вшанував пам'ять всіх, хто загинув за Україну в роки Другої світової війни і показав фото разом із зв'язковою в УПА і ветеран радянської армії, чий син загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від окупантів. На кадрі учасники Другої світової війни посміхаються і потискують один одному руки.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, яка відбулася 5 травня, в результаті якої загинула 41 людина. Користувачі мережі також бурхливо відреагували на це.