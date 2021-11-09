ru ua
Вт, 09 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Суд оштрафовал 16-летнего виновника ДТП в Харькове за езду без прав и превышение скорости

Новина українською →
Харьков, Вторник 09 ноября 2021 16:28
Суд оштрафовал 16-летнего виновника ДТП в Харькове за езду без прав и превышение скорости Коллаж РБК-Украина: суд оштрафовал Николая Харьковского за езду без прав и превышение скорости
Автор: Роман Мирончук

Николай Харьковский оштрафован Дзержинским районным судом Харькова за езду без прав и превышение скорости. 16-летний парень также фигурирует в деле о смертельном ДТП.

Об этом сообщает NewsRoom.

Еще до трагичного ДТП Николай попался на нарушении правил дорожного движения. В тот день он был за рулем Dodge без прав. Кроме того, его остановили сотрудники полиции за превышение скорости.

В итоге на нарушителя составили два административных протокола.

Сегодня, 9 ноября, Николая Харьковского в суде приговорили к штрафу в 340 гривен за превышение скорости, а за управление машиной без прав ему придется заплатить еще 3400 гривен, а также судебный сбор в размере 450 гривен.

Отметим, что на самом заседании Николая, как и его адвоката не было. Решение может быть оспорено в апелляции.

При этом продолжается следствие по делу о ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали трое пассажиров Infinity, за рулем которого был Николай.

Напомним, Николаю Харьковскому избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Он также впервые заговорил об аварии.

Ранее 16-летняя Лиза Дусик, которая является свидетельницей аварии в Харькове с Николаем Харьковским, рассказала, кто был за рулем Infiniti.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Харьков
LITE
Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой
Спецпроект Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой