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В Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей: как до этого веселился "мажор"

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Харьков, Среда 27 октября 2021 08:49
В Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей: как до этого веселился "мажор" В Харькове "мажор" устроил масштабное ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове 16-летний парень на Infinity грубо нарушил ПДД и устроил масштабную аварию. Автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

Об этом сообщает Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

Как случилась авария

16-летний водитель на Infinity со скоростью 100 километров в час нарушил правила и в результате погибло два человека - один из машины, в которую он врезался, другой человек - из его же авто. Два человека госпитализированы.

Видео страшного момента можно посмотреть по ссылке.

Виновник ДТП уже неоднократно отличался

16-летний "герой" уже неоднократно замечен в своих неадекватных выходках. Как пишет Константин Андриюк, он постоянно выкладывал в соцсети свои похождения, а именно нарушения ПДД. На одном из видео его останавливает полиция, но он матом посылает патрульного.

Также сообщается, что у парня в 14 лет был конфликт с женщиной, затем он достал пневмат и выстрелил в нее. Далее направил ствол в сторону ее ребенка. В своем Instagram он постоянно публикует видео, как ездит по "встречке" и на красный свет.

"Виновник ДТП - яркий представитель "золотой Молодежи" Харькова. 2005 года рождения. Летел с корешами на красный со скоростью больше 100 км/час", - пишут о парне в соцсетях.

А вот скриншоты из соцсети, которые говорят сами за себя.

В Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей: как до этого веселился &quot;мажор&quot;В Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей: как до этого веселился &quot;мажор&quot;

Первые фото виновника ДТП

На странице "Харьков 1654" в Facebook уже появились первые фото виновника страшной аварии. Также пишут, что его родители сразу после ДТП подали заявление об угоне автомобиля и пытаются "отмазать" сына.

В Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей: как до этого веселился &quot;мажор&quot;В Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей: как до этого веселился &quot;мажор&quot;Виновник ДТП (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Как мы ранее писали, стало известно, сколько Зайцева заплатила пострадавшим в ДТП.

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