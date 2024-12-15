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У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія

Неділя 15 грудня 2024 20:01
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У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія Фото: майбутній радник президента США Трампа з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У команді обраного президента Дональда Трампа вважають, що у питанні підтримки України не може йтись про стратегію "порожнього чеку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю майбутнього радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца каналу CBS News.

Під час інтерв'ю ведуча спитала Волца, чи планує команда Трампа обмежити використання Україною американської зброї чи допомоги у визначенні цілей, коли нова адміністрація вже прийде до влади.

"Президент Трамп сказав в інтерв’ю, що "порожній чек", у своєму інтерв’ю для Time, якщо я не помиляюся, "пустий чек" - це не стратегія. Ця нескінченна війна, в яку ми, здається, втягуємося. Що означає успіх у контексті наших інтересів? Як ми закінчуємо цю війну? Хто буде за столом переговорів? Як ми спонукаємо всі сторони до переговорів? Яким буде механізм угоди? Це ті питання, які ми обговорюємо з його чудовою командою, яку він формує", - відповів на це Волц.

Під фразою "порожній чек" мається на увазі формат підтримки України з боку нинішньої адміністрації президента США Джо Байдена. Адміністрація Байдена у питанні підтримки України була обмежена лише розміром фінансування, погодженого Конгресом США.

Нагадаємо, днями в інтерв'ю "Meet the Press" Дональд Трамп заявив, буде намагатися закінчити війну Росії проти України, "якщо зможе". Водночас він додав, що Україна, можливо, може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США як зараз, коли він повернеться до влади.

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У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія
У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія
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