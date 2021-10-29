16-летняя свидетельница аварии в Харькове рассказала, кто был за рулем Infiniti

Девушка Лиза, которая была в "Инфинити" во время смертельной ДТП в Харькове , рассказала кто был за рулем авто. До этого отец Николая Харьковского и он сам пытались сказать, что за рулем был не он.16-летняя Лиза Дусик дала показания в полиции.

Мама Лизы сообщила изданию, что ее дочь точно указала следствию, что за рулем был Николай Харьковский. Ее дочка сидела рядом с ним на переднем сидении. Сзади находились двое ее друзей – Михаил и Валерий.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – рассказала Наталья Дусик.

Мама Лизы утверждает, что ее дочь оказалась в машине случайно и она совсем не девушка Николая Харьковского.

"Она знает, что есть такой человек – Николай. А вообще она ехала со своими знакомыми, которые сидели сзади и также пострадали. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", – сообщила Наталья Дусик.

У Лизы сломана нога, еще какое-то время она пробудет в больнице. На лечение за два дня семья потратила 8 тысяч гривен.

Напомним, что Николая Харьковского суд отправил в СИЗО на 30 суток без права внесения залога. На заседании суда он извинился и сказал, что ему очень жаль, что так произошло.