Суд оштрафував 16-річного винуватця ДТП у Харкові за їзду без прав і перевищення швидкості
Микола Харківський оштрафований Дзержинським районним судом Харкова за їзду без прав і перевищення швидкості. 16-річний хлопець також фігурує в справі про смертельну ДТП.
Про це повідомляє NewsRoom.
Ще до трагічної ДТП Микола попався на порушенні правил дорожнього руху. У той день він був за кермом Dodge без прав. Крім того, його зупинили співробітники поліції за перевищення швидкості.
У підсумку на порушника склали два адміністративні протоколи.
Сьогодні, 9 листопада, Миколу Харківського в суді засудили до штрафу в 340 гривень за перевищення швидкості, а за керування машиною без прав йому доведеться заплатити ще 3400 гривень, а також судовий збір у розмірі 450 гривень.
Зазначимо, що на самому засіданні Миколи, як і його адвоката не було. Рішення може бути оскаржене в апеляції.
При цьому триває слідство у справі про ДТП, в якій загинув чоловік і постраждали троє пасажирів Infinity, за кермом якого був Микола.
Нагадаємо, Миколі Харківському обрали запобіжний захід. Його відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави. Він також вперше заговорив про аварію.
Раніше 16-річна Ліза Дусик, яка є свідком аварії в Харкові з Миколою Харківським, розповіла, хто був за кермом Infiniti.