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Суд оштрафував 16-річного винуватця ДТП у Харкові за їзду без прав і перевищення швидкості

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Харків, Вівторок 09 листопада 2021 16:28
Суд оштрафував 16-річного винуватця ДТП у Харкові за їзду без прав і перевищення швидкості Колаж РБК-Україна: суд оштрафував Миколу Харківського за їзду без прав та перевищення швидкості
Автор: Роман Мирончук

Микола Харківський оштрафований Дзержинським районним судом Харкова за їзду без прав і перевищення швидкості. 16-річний хлопець також фігурує в справі про смертельну ДТП.

Про це повідомляє NewsRoom.

Ще до трагічної ДТП Микола попався на порушенні правил дорожнього руху. У той день він був за кермом Dodge без прав. Крім того, його зупинили співробітники поліції за перевищення швидкості.

У підсумку на порушника склали два адміністративні протоколи.

Сьогодні, 9 листопада, Миколу Харківського в суді засудили до штрафу в 340 гривень за перевищення швидкості, а за керування машиною без прав йому доведеться заплатити ще 3400 гривень, а також судовий збір у розмірі 450 гривень.

Зазначимо, що на самому засіданні Миколи, як і його адвоката не було. Рішення може бути оскаржене в апеляції.

При цьому триває слідство у справі про ДТП, в якій загинув чоловік і постраждали троє пасажирів Infinity, за кермом якого був Микола.

Нагадаємо, Миколі Харківському обрали запобіжний захід. Його відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави. Він також вперше заговорив про аварію.

Раніше 16-річна Ліза Дусик, яка є свідком аварії в Харкові з Миколою Харківським, розповіла, хто був за кермом Infiniti.

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ДТП Харків
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