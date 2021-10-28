16-летнему мажору из Харькова избрали меру пресечения, и он впервые заговорил

16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове , отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога, несмотря на прошение адвоката оставить парня под домашним арестом. Также юноша впервые прокомментировал случившееся.

Первые слова Николая об аварии

По словам Николая, ему очень жаль, что все так вышло. Также в помещении суда он отметил, что никогда не скрывался от следствия.

"Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда", - сказал подозреваемый.

Судя по ролику, парень выглядит уже не таким уверенным в себе, а растерянным.

Его адвокат, которая заявляла, что за рулем "Инфинити" мог быть не он, не добилась для него домашнего ареста и ближайшие два месяца парень проведет в СИЗО.

Что говорит прокурор

Интересно, что на судебном заседании выступил прокурор. Он сообщил, что Николай после совершения ДТП вел себя дерзко и давал ложную информацию.

По словам прокурора, подросток назывался чужим именем и указал неправильный адрес проживания. Также он пытался сбежать из больницы и вел себя свысока. Именно он позвонил из туалета в полицию и сообщил, что автомобиль угнали. Интересно, зачем он это сделал и на что надеялся.

"Установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения он взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив о похищении Infinity. Целью было ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По этому факту 27 октября следователи ГУ ЧП Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", - заявил прокурор.