Не стыдно: Ани Лорак в России сделала важное заявление

Ани Лорак, которая нередко шокирует странными нарядами, рассказала, что ей не бывает стыдно за свои поступки. Об этом она сообщила в интервью российскому изданию.

Ани Лорак заявила, что умеет признавать ошибки и ни о чем не жалеет, ведь все события в ее жизни - опыт. "Знаете, у меня нет чувства сожаления, жалости и осуждения - все это я просто не могу себе позволить", - прокомментировала она.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Также исполнительница отметила, что человеколюбие побеждает желание доказать свою правоту. "Только ты выбираешь, каким путем двигаться - к любви или к разрушению. И этот выбор определяет тебя. Я иду по пути любви: она имеет для меня большую ценность, чем правота", - добавила Лорак.

Ранее Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Мы сообщали, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.