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Не стыдно: Ани Лорак в России сделала важное заявление


Ани Лорак считает, что умеет признавать свои ошибки

Ани Лорак, которая нередко шокирует странными нарядами, рассказала, что ей не бывает стыдно за свои поступки. Об этом она сообщила в интервью российскому изданию.

Ани Лорак заявила, что умеет признавать ошибки и ни о чем не жалеет, ведь все события в ее жизни - опыт. "Знаете, у меня нет чувства сожаления, жалости и осуждения - все это я просто не могу себе позволить", - прокомментировала она.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Также исполнительница отметила, что человеколюбие побеждает желание доказать свою правоту. "Только ты выбираешь, каким путем двигаться - к любви или к разрушению. И этот выбор определяет тебя. Я иду по пути любви: она имеет для меня большую ценность, чем правота", - добавила Лорак.

Ранее Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Мы сообщали, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке. 

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