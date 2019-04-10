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Ани Лорак скучает по мужу: в новой песне звезды нашли тайные знаки

STYLERПерсоны    10.04.2019 - 22:19
Ани Лорак скучает по мужу: в новой песне звезды нашли тайные знаки
Ани Лорак в новой песне скучает по Мурату Налчаджиоглу (коллаж: РБК-Украина)

Ани Лорак в новом хите намекает на то, что не успела попрощаться с мужем

Ани Лорак опубликовала в Instagram отрывок из новой песни с загадочными словами, которые, по мнению поклонников певицы, адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

"Я тебя ждала, мы не попрощались", - именно эти слова и вызвали бурную реакцию фолловеров артистки. Они считают, что Каролина обращается к экс-супругу, с которым она официально оформила развод 31 января 2019 года.

Пара была вместе почти 10 лет, но в последние годы супруги охладели друг к другу, чему существенно поспособствовало расстояние. В то время, как Ани Лорак жила и выступала в России, Мурат оставался в Киеве.

Новая песня, считают фанаты, расставит все точки над "і" в отношениях с экс-супругом, и певица сможет сполна окунуться в новые отношения.

Ани Лорак в новой песне скучает по Мурату Налчаджиоглу (видео: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети оставляют множество комментариев, убеждая Каролину перешагнуть через болезненные отношения и пойти дальше:

  • "Скучает по мужу";
  • "Каролин, ну зачем тосковать по этому му*аку, который перетаскал пол-Киева?"
  • "Ну вот, а мы так надеялись на Лазарева... А она все еще "в тратуре" по Мурату";
  • "Забудь его, забудь..."
  • "Отрывок многообещающий, что же будет дальше? Интригуете Каролина Мирославовна!"
  • "Ну зачем же так себя мучить? Это же просто мазохизм".

Напомним, Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке. 

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак приписали роман с новым кавалером: что известно о звездном поклоннике Каролины.

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