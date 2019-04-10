Ани Лорак скучает по мужу: в новой песне звезды нашли тайные знаки

Ани Лорак в новом хите намекает на то, что не успела попрощаться с мужем
Ани Лорак опубликовала в Instagram отрывок из новой песни с загадочными словами, которые, по мнению поклонников певицы, адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.
"Я тебя ждала, мы не попрощались", - именно эти слова и вызвали бурную реакцию фолловеров артистки. Они считают, что Каролина обращается к экс-супругу, с которым она официально оформила развод 31 января 2019 года.
Пара была вместе почти 10 лет, но в последние годы супруги охладели друг к другу, чему существенно поспособствовало расстояние. В то время, как Ани Лорак жила и выступала в России, Мурат оставался в Киеве.
Новая песня, считают фанаты, расставит все точки над "і" в отношениях с экс-супругом, и певица сможет сполна окунуться в новые отношения.
Ани Лорак в новой песне скучает по Мурату Налчаджиоглу (видео: instagram.com/anilorak)
Пользователи сети оставляют множество комментариев, убеждая Каролину перешагнуть через болезненные отношения и пойти дальше:
Напомним, Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.
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