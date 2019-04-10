Ани Лорак скучает по мужу: в новой песне звезды нашли тайные знаки

Ани Лорак в новой песне скучает по Мурату Налчаджиоглу (коллаж: РБК-Украина)

Ани Лорак в новом хите намекает на то, что не успела попрощаться с мужем

Ани Лорак опубликовала в Instagram отрывок из новой песни с загадочными словами, которые, по мнению поклонников певицы, адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

"Я тебя ждала, мы не попрощались", - именно эти слова и вызвали бурную реакцию фолловеров артистки. Они считают, что Каролина обращается к экс-супругу, с которым она официально оформила развод 31 января 2019 года.

Пара была вместе почти 10 лет, но в последние годы супруги охладели друг к другу, чему существенно поспособствовало расстояние. В то время, как Ани Лорак жила и выступала в России, Мурат оставался в Киеве.

Новая песня, считают фанаты, расставит все точки над "і" в отношениях с экс-супругом, и певица сможет сполна окунуться в новые отношения.

Ани Лорак в новой песне скучает по Мурату Налчаджиоглу (видео: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети оставляют множество комментариев, убеждая Каролину перешагнуть через болезненные отношения и пойти дальше:

"Скучает по мужу";

"Каролин, ну зачем тосковать по этому му*аку, который перетаскал пол-Киева?"

"Ну вот, а мы так надеялись на Лазарева... А она все еще "в тратуре" по Мурату";

"Забудь его, забудь..."

"Отрывок многообещающий, что же будет дальше? Интригуете Каролина Мирославовна!"

"Ну зачем же так себя мучить? Это же просто мазохизм".

Напомним, Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.

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