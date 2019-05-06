Ани Лорак призналась в лени и транжирстве

Ани Лорак (фото: vk.com/anilorak)

Ани Лорак не экономит на вещах и считает себя очень ленивой

Ани Лорак никогда не экономит на вещах, а также считает себя очень ленивой. В этом популярная певица призналась во время интервью одному из российских журналов.

По словам Каролины, она покупает то, что ей нравится. 40-летняя артистка уверена, что деньги - это "аплодисменты за хорошо проделанную работу". Ани Лорак считает финансы инструментом для удовлетворения желаний.

При этом поп-дива, чей экс-муж Мурат Налчаджиоглу на днях лишился бизнеса в Киеве, осознает, что никогда "материя не может быть выше души".

"Если ты что-то делаешь искренне, с душой, отдаешь себя по-настоящему, то успех неизбежен, у тебя будет все, о чем можно мечтать. Необходимо быть полезным миру. Хочешь заработать миллион - помоги миллионам", - говорит Ани Лорак и признается, что последние деньги потратила бы на какую-то книгу.

Ани Лорак (фото: соцсети)

В интервью звезда также отметила, что она очень сильно ленивая. Но при этом Каролина совершенно не умеет расслабляться. Ани Лорак признается, что постоянно хочет то съесть чего-нибудь лишнего, то подольше понежиться в постели, но когда попадает в состояние релакса, то всегда что-то ее тревожит.

"Просто не умею [расслабляться]. Мне кажется, что именно в эту минуту я что-то упускаю, теряю", - сетует артистка, которая недавно серьезно озадачила сеть.

Ани Лорак (фото: соцсети)

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине.