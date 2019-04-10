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Показала белье: Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото

STYLERПерсоны    10.04.2019 - 12:30
Показала белье: Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак поделилась с поклонниками новым пикантным фото

Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она в черном кружевном боди и белой рубашке. Пикантный образ звезды дополняют велюровые брюки (между прочим, это тренд сезона весна-лето 2019).

Показала белье: Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Утонченный образ Ани Лорак очаровал фанатов в Instagram. Они не скупятся на теплые слова, оставляя сотни восторженных комментариев под постом украинской певицы, которая большую часть своего времени проводит в России.

  • Вам безумно идет этот образ! И укладка. Богиня
  • Какая восхитительная девушка
  • Образ - кайф
  • Невероятно красивая! Безмерно восхищаюсь!
  • Убийственная красота
  • Идеальная! Безумно крутая, нежная, красивая фотография!
  • Эта ваша фотография просто взорвала всю инсту, потому что вы просто безупречная!
  • Каждая ваша фотография - отдельный вид искусства...
  • Интересно, как она так круто выглядит в свои года?
  • Обжигающая, чувственная, волнующая, смотрящая в самую глубину души удивительными глазами! Каролиночка, ты потрясающая! Ты словно факир: приковываешь взгляды и заставляешь чаще биться сердца! Ты – Магия, завораживающая волшебным голосом и нежной красотой, хрупкостью и душевной искренностью! Как бы мне хотелось сделать тебя счастливой и исполнить твои мечты, родная! Пусть все будет хорошо! Не переставай быть солнцем, получая взамен любовь, благодарность и вдохновение! Пусть новая песня станет очередным музыкальным открытием, не оставив равнодушных и непокоренных твоим чарующим вокалом и откровениями светлой души!

Юзеры предполагают также, что этот снимок украсит обложку нового сингла Каролины.

Показала белье: Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Добавим, что помимо соблазнительного фото Ани Лорак поделилась с фанатами тизером своего нового клипа на песню "Я тебя ждала", которая выйдет уже 16 апреля и станет "началом новой жизни" исполнительницы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ятебяждала

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

Тизер нового клипа Ани Лорак (видео: instagram.com/anilorak)

"Один маленький отрывок, а сердце просто замирает. Уже предчувствую что-то нереальное", - прокомментировала видео одна фанатка Лорак.

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