Показала белье: Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак поделилась с поклонниками новым пикантным фото

Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она в черном кружевном боди и белой рубашке. Пикантный образ звезды дополняют велюровые брюки (между прочим, это тренд сезона весна-лето 2019).

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Утонченный образ Ани Лорак очаровал фанатов в Instagram. Они не скупятся на теплые слова, оставляя сотни восторженных комментариев под постом украинской певицы, которая большую часть своего времени проводит в России.

Вам безумно идет этот образ! И укладка. Богиня

Какая восхитительная девушка

Образ - кайф

Невероятно красивая! Безмерно восхищаюсь!

Убийственная красота

Идеальная! Безумно крутая, нежная, красивая фотография!

Эта ваша фотография просто взорвала всю инсту, потому что вы просто безупречная!

Каждая ваша фотография - отдельный вид искусства...

Интересно, как она так круто выглядит в свои года?

Обжигающая, чувственная, волнующая, смотрящая в самую глубину души удивительными глазами! Каролиночка, ты потрясающая! Ты словно факир: приковываешь взгляды и заставляешь чаще биться сердца! Ты – Магия, завораживающая волшебным голосом и нежной красотой, хрупкостью и душевной искренностью! Как бы мне хотелось сделать тебя счастливой и исполнить твои мечты, родная! Пусть все будет хорошо! Не переставай быть солнцем, получая взамен любовь, благодарность и вдохновение! Пусть новая песня станет очередным музыкальным открытием, не оставив равнодушных и непокоренных твоим чарующим вокалом и откровениями светлой души!

Юзеры предполагают также, что этот снимок украсит обложку нового сингла Каролины.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Добавим, что помимо соблазнительного фото Ани Лорак поделилась с фанатами тизером своего нового клипа на песню "Я тебя ждала", которая выйдет уже 16 апреля и станет "началом новой жизни" исполнительницы.

Тизер нового клипа Ани Лорак (видео: instagram.com/anilorak)

"Один маленький отрывок, а сердце просто замирает. Уже предчувствую что-то нереальное", - прокомментировала видео одна фанатка Лорак.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак приписали роман с новым кавалером.