Показала белье: Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото

Ани Лорак поделилась с поклонниками новым пикантным фото
Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она в черном кружевном боди и белой рубашке. Пикантный образ звезды дополняют велюровые брюки (между прочим, это тренд сезона весна-лето 2019).
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Утонченный образ Ани Лорак очаровал фанатов в Instagram. Они не скупятся на теплые слова, оставляя сотни восторженных комментариев под постом украинской певицы, которая большую часть своего времени проводит в России.
Юзеры предполагают также, что этот снимок украсит обложку нового сингла Каролины.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Добавим, что помимо соблазнительного фото Ани Лорак поделилась с фанатами тизером своего нового клипа на песню "Я тебя ждала", которая выйдет уже 16 апреля и станет "началом новой жизни" исполнительницы.
Тизер нового клипа Ани Лорак (видео: instagram.com/anilorak)
"Один маленький отрывок, а сердце просто замирает. Уже предчувствую что-то нереальное", - прокомментировала видео одна фанатка Лорак.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак приписали роман с новым кавалером.