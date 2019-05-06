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Предательница: Ани Лорак напомнили об Украине

STYLERПерсоны    06.05.2019 - 12:44
Предательница: Ани Лорак напомнили об Украине
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак пристыдили пользователи сети

Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине. Соответствующие комментарии пользователи оставили под записью в Instagram певицы.

Так, Ани Лорак, которая ранее озадачила сеть странной жестикуляцией, опубликовала снимок, на котором она, улыбаясь, позирует возле дивана с чашкой. 

Предательница: Ани Лорак напомнили об УкраинеФото: (instagram.com/anilorak)

"Thank you Germany. Вот и подошёл к концу наш тур по городам Германии. Спасибо всем, кто побывал на нашем шоу. Это было незабываемое путешествие!" - написала певица.

Видео: (instagram.com/anilorak)

Пользователи тут же принялись комментировать записи исполнительницы. Некоторые решили напомнить Ани Лорак о родине, поскольку посчитали, что она давно забыла об Украине:

  • Предательница...
  • Совсем об Украине забыла.

Другие комментаторы принялись акцентировать внимание на других вещах: например, на внешнем виде артистки либо на отношениях с популярным певцом:

  • Вам 18 лет хоть есть уже? С такой прической как девочка.
  • В этот раз наряд получше.
  • Когда свадьбы с Лазаревым?

Ранее Ани Лорак пристыдили за откровенный наряд.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Мы сообщали, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке. 

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