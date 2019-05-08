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Не соромно: Ані Лорак у Росії зробила важливу заяву


Ані Лорак вважає, що вміє визнавати свої помилки

Ані Лорак, яка нерідко шокує дивними нарядами, розповіла, що їй не буває соромно за свої вчинки. Про це вона повідомила в інтерв'ю російському виданню.

Ані Лорак заявила, що вміє визнавати помилки та ні про що не шкодує, адже всі події в її житті - досвід. "Знаєте, у мене немає почуття жалю, жалості та засудження - все це я просто не можу собі дозволити", - прокоментувала вона.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Також виконавиця зазначила, що людяність перемагає бажання довести свою правоту. "Тільки ти вибираєш, яким шляхом рухатися - до любові або до руйнування. І цей вибір визначає тебе. Я іду по дорозі любові: вона має для мене більшу цінність, ніж правда", - додала Лорак.

Раніше Ані Лорак нагадали про Україну і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Ми повідомляли, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживному боді та білій сорочці.

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