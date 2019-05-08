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Не стыдно: Ани Лорак в России сделала важное заявление

STYLERПерсоны    08.05.2019 - 13:17
Не стыдно: Ани Лорак в России сделала важное заявление
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак считает, что умеет признавать свои ошибки

Ани Лорак, которая нередко шокирует странными нарядами, рассказала, что ей не бывает стыдно за свои поступки. Об этом она сообщила в интервью российскому изданию.

Ани Лорак заявила, что умеет признавать ошибки и ни о чем не жалеет, ведь все события в ее жизни - опыт. "Знаете, у меня нет чувства сожаления, жалости и осуждения - все это я просто не могу себе позволить", - прокомментировала она.

Не стыдно: Ани Лорак в России сделала важное заявлениеФото: (instagram.com/anilorak)

Также исполнительница отметила, что человеколюбие побеждает желание доказать свою правоту. "Только ты выбираешь, каким путем двигаться - к любви или к разрушению. И этот выбор определяет тебя. Я иду по пути любви: она имеет для меня большую ценность, чем правота", - добавила Лорак.

Ранее Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Мы сообщали, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке. 

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