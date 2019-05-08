Не соромно: Ані Лорак у Росії зробила важливу заяву

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак вважає, що вміє визнавати свої помилки

Ані Лорак, яка нерідко шокує дивними нарядами, розповіла, що їй не буває соромно за свої вчинки. Про це вона повідомила в інтерв'ю російському виданню.

Ані Лорак заявила, що вміє визнавати помилки та ні про що не шкодує, адже всі події в її житті - досвід. "Знаєте, у мене немає почуття жалю, жалості та засудження - все це я просто не можу собі дозволити", - прокоментувала вона.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Також виконавиця зазначила, що людяність перемагає бажання довести свою правоту. "Тільки ти вибираєш, яким шляхом рухатися - до любові або до руйнування. І цей вибір визначає тебе. Я іду по дорозі любові: вона має для мене більшу цінність, ніж правда", - додала Лорак.

Раніше Ані Лорак нагадали про Україну і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Ми повідомляли, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживному боді та білій сорочці.