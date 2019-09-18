Где и как студенту заработать $1000 в Украине: названы способы

Стало известно, как студент может заработать большие деньги в Украине (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, какие зарплаты предлагают студентам работодатели в разных городах Украины

Работа для студентов в Украине с зарплатой $1000 - существует. К такому выводу пришли аналитики популярного онлайн-сервиса для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков.

По данным ресурса, студентам в больших украинских городах готовы платить примерно 7-13 тыс. грн в месяц. Предложения о дополнительном заработке в Интернете (например, администратор сайта, страницы в социальной сети) лидируют по количеству откликов от студентов.

Также студенты активно приглашаются на должность промоутера с ежедневной оплатой труда со ставкой 400-800 грн.

Но некоторые работодатели предлагают студентам больше 25 тыс. грн в месяц. Например, менеджеру-замерщику натяжных потолков на полный рабочий день обещают 20-30 тыс. грн, курьеру еды - 15-25 тыс. грн в месяц. Можно также работать оператором в call-центре и зарабатывать от 7 до 25 тыс. грн.

При этом, все украинские работодатели лояльно относятся к студентам и дают возможность совмещать работу с учебой.

Где студенту проще найти работу

Если вы студент и учитесь в Киевской области, то работу вам найти проще. В августе этого года каждая четвертая вакансия пришлась на столичный регион.

Еще 10% предложений можно было найти в Харьковской, а топ-3 закрыла Днепропетровская примерно с таким же количеством.

Трудно студенту начать карьеру в западных регионах Украины. Оказалось, что меньше всего молодых специалистов ищут в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Интересно, что зарплаты в крупных городах Украины - Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове - не сильно отличаются.

Некоторые работодатели предлагают студентам до 30 тыс. грн в месяц (коллаж РБК-Украина)