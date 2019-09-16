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Правительство назвало размер средней зарплаты в 2020 году

Новости » Экономика    16.09.2019 - 14:05
Правительство назвало размер средней зарплаты в 2020 году
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Номинальная зарплата должна вырасти на 16,5%

Среднемесячная номинальная заработная плата (брутто) работников в Украине в 2020 году составит 12 043 грн. Об этом свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Таким образом, зарплата средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1 714 грн) по сравнению с 2019 годом, когда она составит 10 329 грн.

В проекте госбюджета предлагается установить такие размеры минимальной заработной платы: с 1 января 2020 года - 4 723 гривны, а должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2020 года - 2 102 гривны.

С учетом этих показателей минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн.

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 года к июню прошлого года выросла на 8,1%.

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