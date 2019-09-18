Де і як студенту заробити $1000 в Україні: названі способи

Стало відомо, як студент може заробити великі гроші в Україні (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, які зарплати пропонують студентам роботодавці в різних містах України

Робота для студентів в Україні з зарплатою $1000 - існує. До такого висновку прийшли аналітики популярного онлайн-сервісу для пошуку і розміщення вакансій в сегменті блакитних комірців.

За даними ресурсу, студентам у великих українських містах готові платити приблизно 7-13 тис. грн на місяць. Пропозиції по додатковому зарабітку в Інтернеті (наприклад, адміністратор сайту, сторінки у соціальній мережі) лідирують по кількості відгуків від студентів.

Також студенти активно запрошуються на посаду промоутера з щоденною оплатою праці зі ставкою 400-800 грн.

Але деякі роботодавці пропонують студентам більше 25 тис. грн на місяць. Наприклад, менеджеру-замірщику натяжних стель на повний робочий день обіцяють 20-30 тис. грн, кур'єру з доставки їжі - 15-25 тис. грн на місяць. Можна також працювати оператором у call-центрі та заробляти від 7 до 25 тис. грн.

При цьому, всі українські роботодавці лояльно ставляться до студентів і дають можливість поєднувати роботу з навчанням.

Де студенту простіше знайти роботу

Якщо ви студент і вчитеся у Київській області, то вам знайти роботу простіше. У серпні цього року кожна четверта вакансія припала на столичний регіон.

Ще 10% пропозицій можна було знайти в Харківській, а топ-3 закрила Дніпропетровська приблизно з такою ж кількістю.

Важко студенту почати кар'єру в західних регіонах України. Виявилося, що найменше молодих фахівців шукають у Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Цікаво, що зарплати у великих містах України - Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі і Львові - не сильно відрізняються.

Деякі роботодавці пропонують студентам до 30 тис. грн на місяць (колаж РБК-Україна)