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Стремится к отметке в 20 гривен: эксперты уточнили прогноз курса доллара

STYLERЖизнь    07.12.2019 - 14:11
Стремится к отметке в 20 гривен: эксперты уточнили прогноз курса доллара
Курс доллара в Украине (фото: УНИАН)

В Украине курс доллара побил очередную психологическую отметку

Курс доллара в Украине продолжает падать и в очередной раз побил психологическую отметку. В этот раз доллар опустился до уровня 23,7 грн за единицу. Такой курс доллара был установлен на период с 7 по 9 декабря. Об этом говорится в данных, опубликованных на официальном сайте НБУ.

Как сообщается, средняя стоимость доллара в банковских учреждениях 7 декабря составила 23,6 гривны при покупке и 23,86 гривны при продаже. Еще 5 декабря курс гривны к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,03 гривны за доллар.

Стоит отметить, что гривна укрепляется не только по отношению к доллару – пропорционально снижается стоимость и европейской валюты. Курс евро упал до рекордного минимума за последние 4 года. Сейчас европейская валюта стоит 26,32 грн.

Стремится к отметке в 20 гривен: эксперты уточнили прогноз курса доллара

Доллар (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоит отметить, что аналитики не дают прогнозов на то, когда укрепление гривны остановится и начнется рост. Эксперты считают, что снижение курса доллара может позволить снизить часть цен. К примеру, в долларах закреплена стоимость недвижимости, импортной продукции и даже бензина. Как пояснил министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, влияние на цены происходит в период до 12 месяцев.

Аналитики отмечают, что в перспективе повлиять на ситуацию на рынке может и то, что рада НБУ признала неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка. Таким образом, уже вскоре НБУ может начать активнее выкупать валюту.

Вместе с тем, говорят банкиры и финансисты, любое изменение курса валют - вниз или вверх - это всегда плохо для экономики государства, ведь каждый импортер или экспортер напрямую привязан к курсу валют, когда планирует финансовый год, а любые колебания негативно сказываются на показателях предприятия.

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