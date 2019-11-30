Что будет с долларом в декабре: эксперты ошеломили прогнозом

Курс доллара в Украине (коллаж РБК-Украина)

Эксперты дают прогнозы курса доллара к гривне на декабрь

Курс доллара к гривне в декабре 2019 может существенно изменить свое направление. Эксперты считают, что следующий месяц будет испытанием для украинской валюты. В последние числа ноября гривна сделала то, чего от нее совсем не ожидали – она побила очередной рекорд в сторону понижения и перевалила за психологическую отметку в 24 гривны. О том, какими будет курс гривны к доллару в декабре и как это может повлиять на весь последующий год, – эксперты рассказали "Сегодня".

Как сообщается, в конце ноября произошло рекордное падение доллара - 27 ноября доллар стал стоить 23,98 грн. Затем гривна немного ослабла на один день (курс 29 ноября – 24,04 грн), однако на выходные снова вернулась на прежние позиции. В целом за прошедшие 30 дней официальный курс гривны укрепился по отношению к доллару на 3,4%: с 24,82 до 23,98 грн. По отношению к евро – на 4,5%: с 27,68 до 26,45 грн. Такого дешевого доллара не было с января 2016-го, когда он только начал взлетать. Что касается евро, то в конце сентября этого года эта валюта на несколько дней опускалась еще ниже – до рекордных 26,33 грн, чего не было также с января 2016 года.

Доллар (иллюстративное фото: УНИАН)

Что будет с гривной в декабре

Эксперты затрудняются ответить на вопрос о том, что будет с курсом доллара к гривне в декабре 2019. Сами экономисты не знают наверняка - доллар продолжит бить рекорды или же гривна начнет ослабевать.

Эксперты говорят, что существуют факторы риска, которые могут привести к резкой, но кратковременной реакции валютного рынка. Сейчас сложилась ситуация, когда сразу несколько важных экономических вопросов, которые могут напрямую повлиять на курс гривны и украинскую экономику в целом, находятся в "подвешенном" состоянии. Ответы на многие из этих вопросов могут быть получены именно в декабре. Так, повлиять на курс доллара может приватизация ПриватБанка, новый кредит МВФ, транзит газа и встреча в "нормандском формате".

Приватизация ПриватБанка . Судебные процессы, связанные с приватизацией ПриватБанка, могут существенно отразиться на стоимости украинской валюты. 19 декабря должно состояться заседание апелляционного административного суда в Киеве, 10 января 2020-го – Высокого суда в Лондоне.

. Судебные процессы, связанные с приватизацией ПриватБанка, могут существенно отразиться на стоимости украинской валюты. 19 декабря должно состояться заседание апелляционного административного суда в Киеве, 10 января 2020-го – Высокого суда в Лондоне. Кредит МВФ . С исходом судебных разбирательств по ПриватБанку связано и решение о новом кредите МВФ, которое, как ожидается, также должно быть принято еще до Нового года. А кредитные деньги – это не только инвестиции в экономику, это и доверие других инвесторов. От объема инвестиций в экономику курс валют зависит напрямую.

. С исходом судебных разбирательств по ПриватБанку связано и решение о новом кредите МВФ, которое, как ожидается, также должно быть принято еще до Нового года. А кредитные деньги – это не только инвестиции в экономику, это и доверие других инвесторов. От объема инвестиций в экономику курс валют зависит напрямую. Транзит газа . Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что в декабре прояснится картина с продолжением транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По его мнению, вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И "Газпром" готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше. Если экспорт прекратится, Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год. А это существенный фактор. Он также напомнил, что иностранцы купили наших ОВГЗ на 4 миллиарда, благодаря чему укрепилась гривна. А тут потеря ежегодно будет составлять 2-3 млрд. Причем он полагает, что эффект будет немедленным. Чем меньше будет шансов, что транзитное соглашение продолжится, тем активнее рынок будет реагировать.

. Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что в декабре прояснится картина с продолжением транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По его мнению, вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И "Газпром" готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше. Если экспорт прекратится, Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год. А это существенный фактор. Он также напомнил, что иностранцы купили наших ОВГЗ на 4 миллиарда, благодаря чему укрепилась гривна. А тут потеря ежегодно будет составлять 2-3 млрд. Причем он полагает, что эффект будет немедленным. Чем меньше будет шансов, что транзитное соглашение продолжится, тем активнее рынок будет реагировать. Встреча в "нормандском формате". Тарас Козак считает, что если встреча пройдет позитивно, то гривна будет и дальше укрепляться, а если итоги будут негативными для нас – то курс будет 27-28 грн за доллар, а может, и больше.

Как сегодняшний курс влияет на бизнес

Руслан Соболь, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса считает, что представителей бизнеса ситуация неопределенности не может радовать. Впрочем, как и незапланированное укрепление гривны.

Курс валют в Украине (иллюстративное фото: РБК-Украина)

"Любое изменение курса валют – вниз или вверх – для экономики страны всегда плохо. Каждый импортер или экспортер напрямую привязан к курсу валют, когда планирует финансовый год. Потому любое колебание валюты вверх или вниз негативно сказывается на показателях предприятия. В процессе планирования закладывается некий курс и определенная волатильность, которая при развитой экономике измеряется в сотых долях процента. В Украине же просадка курса, если не ошибаюсь, около 24%. Это большое колебание, которое тяжело спрогнозировать. Так же, как тяжело было спрогнозировать рост курса валют в 2014 году, который стал реальным потрясением для экономики. То, что сейчас нацвалюта укрепляется, – хорошо. Но это укрепление не спрогнозировано и не зашито в финансовый план предприятий: ни государственных, ни частных. А это тоже потрясение, и непонятно, чего ждать в будущем. Никто не знает, что будет с курсом доллара: поднимется он до 27 грн, зафиксируется на 23 или опустится ниже? Если экономика страны способна сориентировать хозяйствующего субъекта на горизонт от года – это признак стабильности экономики страны. Так происходит в Германии, Чехии, Италии и прочих развитых странах. В случае с Украиной – укрепление гривны хорошо, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной – такое же потрясение, как и рост", – считает он.

Ранее мы писали за счет чего укрепился и каким будет курс гривны к доллару.